船堀“大岛”：传承名店味道的札幌味噌拉面

提起札幌，人人都会想到“味噌拉面”。闻名日本全国的札幌拉面名店“Sumire”，奠定了札幌味增拉面文化的基础。而今，位于东京江户区船堀的拉面店“大岛”，在继承了名店味道的同时，又发展出了独属于自己的特色。

“大岛”的店主在“Sumire”修行了12年，将札幌的灵魂带到东京，打造出了味道正宗的招牌“味噌拉面”。轻啜一口面汤，瞬时间香气扑鼻，鲜味弥漫口中。该店最大的特色在于使用中式炒锅翻炒汤底食材，这道工序将味噌的香气与浓郁度提升到了极致。“大岛”在传承“Sumire”浓郁味噌的基础上，还加入了大蒜与生姜，给味蕾带来了更多新鲜感和冲击力。这是一碗继承正统、又独一无二的味增拉面。

官网：https://ooshima-funabori.com/

标题图片：“大岛”的“味增拉面”，1200日元（山川大介）

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