神田“长尾中华荞麦”：不一样的津轻鱼干汤头拉面

在青森县津轻地区，“津轻拉面”一直深受人们喜爱。其最大的特色在于面汤，汤头是用大量从陆奥湾捕捞的日本竹荚鱼和沙丁鱼的鱼干熬成的。拉面店“长尾中华荞麦”主打的“浓郁鱼干风味”，更是将鱼干的鲜美发挥到了极致。浓郁的风味，给人以强烈的味觉冲击，会颠覆你对青森拉面的认知。在东京，只有去千代田区神田，才能品尝到这份传奇般的美味。

“长尾中华荞麦”的招牌是“浓郁鱼干汤拉面”。面汤呈深茶色，面条上裹满了浓稠的汤汁。这份“浓郁”的秘密在于汤头的做法：用大量青森产的优质鱼干，与猪骨一起长时间熬煮，打造出双重美味。鱼干的鲜味在舌尖上占据主导，同时融合了海鲜特有的微苦与甘甜，加上来自猪骨的醇厚，令味觉达到完美平衡。浓郁的风味，令人会产生一种“正在吃鱼干”般的错觉。只要尝上一口，便欲罢不能，这碗面绝对会刷新你对“鱼干汤拉面”的印象。

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标题图片：“长尾中华荞麦”的招牌“浓郁鱼干汤拉面”。图为套餐专享豪华配菜版拉面，1300日元（山川大介）

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