秋叶原“青岛食堂”：独一无二的长冈生姜酱油拉面

新潟是全日本数一数二的拉面“激战区”，其中，“长冈生姜酱油拉面”作为最具人气的“新潟五大拉面”之一，风味独一无二。其“鼻祖”青岛食堂，在东京的秋叶原开设了唯一的一家分店，让你无需远赴新潟，就能品尝到这款源自长冈的传统拉面。由于人气极高，排队超过一小时几乎是家常便饭。但它绝对不会辜负你的等待。

“青岛食堂”的汤头以清澈的猪骨汤为基础。一般在熬制猪骨汤时，要用各种方法来去除腥味；该店经过反复试验，在制作过程中通过加入大量的生姜，由此产生出了独特的清香。这样一来，既充分保留了猪骨的浓郁风味，又带来了令人惊艳的清爽口感。虽然面汤呈深浓的酱油色，但吃起来味道醇和，生姜的香气瞬间在口中绽放。这款拉面之所以能在寒冷的新潟一直受到食客们的喜爱，也是因为它可以让人从体内迅速温暖起来。建议拉面爱好者一定要去品尝一下。

官网：http://www.aoshima-ramen.co.jp/

标题图片：青岛食堂的“青岛拉面”，900日元（山川大介）

