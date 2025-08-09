蒲田“环2家”：正宗“横滨家系拉面”

起源于横滨的“家系拉面”，以浓郁醇厚的酱油猪骨汤为特色，在众多的拉面流派中彰显其独树一帜的存在感。家系拉面店铺众多，你如果想在东京尝到正宗口味，那么大田区蒲田的“环2家”是不二之选，它是家系拉面的本家“吉村家”（横滨）的为数不多的一家直系分店。咸鲜浓郁的面汤，在家系拉面中堪称一绝，裹在家系拉面专用的“酒井制面”的极粗面条上，更是让你一口下去，欲罢不能。

家系拉面的妙处，在于可以根据个人喜好“量身定制”。无论是面条的硬度、面汤的浓淡、油脂的多寡，都能随心选择。餐桌上还摆放着蒜泥、姜末、豆瓣酱、醋等调味料，你可以根据当天心情调节口味。此外，米饭也必不可少，用浸过汤汁的海苔裹着米饭吃，简直美味无比；如再搭配菠菜、叉烧等小菜一起大口享用，满足感更是瞬间爆棚。

官网：https://kan2ya.com/

标题图片：“环2家”的叉烧面，1100日元（山川大介）

