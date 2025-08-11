神田/新桥“郭政良 味仙”：容易上瘾的爆辣台湾拉面

名古屋美食的代表“台湾拉面”，常被误认为源自台湾，实则为地地道道发源于名古屋的地方特色拉面。名古屋拉面店“味仙”的老板受台湾“担仔面”的启发，创制出了这款拉面，在当地大受欢迎。2016年，蓄势已久的“味仙”进军东京，目前在千代田区神田和港区新桥设有分店。

名古屋著名的“台湾拉面”使用的是慢炖而成的鸡骨汤，汤中加入了大量辣椒碎和蒜末。肉末的鲜味融入面汤，辛辣之余，也给拉面带来了浓郁的醇香，令人欲罢不能。除拉面外，店里还提供炒青菜、香肠、麻婆豆腐等多种小菜，与三五好友围桌而坐，举杯畅饮啤酒的氛围，让你仿佛感觉置身于人声鼎沸的台湾夜市一般。

官网：https://www.misen-ganso.jp/

标题图片：“郭政良 味仙”的“台湾拉面”，800日元（山川大介）

