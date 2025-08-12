新宿/神保町“本家 第一旭”：老字号酱油拉面店

京都料理通常以善用高汤、口味细腻见长，但京都拉面的主流却是浓郁的酱油风味。1947年开业的老字号“本家 第一旭”便是其代表。它是京都屈指可数的名店，总店从清晨6点营业至深夜1点，门前排队等待的顾客几乎从不间断。如今，这家人气店在新宿区新宿御苑前和千代田区神保町也开设了分店。

“本家 第一旭”的“叉烧面”，汤底100%由猪骨熬制而成，但回味却出乎意料地清爽。面条是韧性适中的中细直面，软嫩的叉烧围绕在碗的周围，辅以脆爽的豆芽和香气浓郁的京都特产九条葱为这碗面增添了绝妙的风味，让人百吃不厌。这是一碗令人忍不住要喝尽最后一口汤汁的美味拉面。

官网：https://www.honke-daiichiasahi.com/

标题图片：“本家 第一旭”的“叉烧面”，1100日元（山川大介）

