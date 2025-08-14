神田“KING轩”：麻辣鲜香的干拌担担面

说到担担面，浮现在大部分日本人脑海里的大概都是汤面。然而在其发源地四川，不带汤汁的干拌面才是正宗的标准。起源于广岛的“广岛式干拌担担面”追求的就是这种地道的风味。其中人气数一数二的“King轩”，在东京也开设有4家分店。位于千代田区神田站附近的“神田Stand”店，交通便利，尤为推荐。

该店的招牌“干拌担担面”，麻辣与鲜香的配比恰到好处。一端上桌，扑鼻而来的花椒香气，瞬间让令垂涎三尺, 胃口大开。店里有一条有趣的宣传口号——“来吧，30次！”，它提示食客先要充分搅拌，让面条裹满酱油、香料与辣油调配而成的特制酱汁，然后吃上一口，顿时你会感觉到美味在口中迅速扩散，花椒的爽麻直击味蕾，辣油的香与辣紧随其后，层层递进，让人欲罢不能。

