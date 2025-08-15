六町“田中商店”：味道与香气十分正宗的博多拉面

博多拉面最大的特点是乳白色面汤、极细的直面，以及“加面”文化。东京足立区六町站（Tsukuba Express筑波快线）附近的拉面店“田中商店”完美复现了博多拉面的这些特色。

博多拉面的招牌猪骨汤，是用整头猪从头到蹄整整熬煮三天做成的。在保留了猪骨风味的同时，没有腥味，一口喝下去，浓厚的鲜香在口中绽放。面条用的是从福冈直送到东京的极细直面，也因为此，面条易坨，店里不提供大份。如果不够吃，可以加面，这样才能品尝到刚煮好出锅的最美味拉面。

在福冈，人们喜欢“喝完酒最后再吃一碗博多拉面”。该店延续了这种文化，营业至次日凌晨4点。即使已经夜深，店里依然座无虚席，食客要求加面的声音此起彼伏。在这里，你可以享受到与博多毫无二致的拉面味道和店内氛围。

官网：https://tanaka-shoten.net/

标题图片：“田中商店”的“Ramen”（拉面），850日元（山川大介）

