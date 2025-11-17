“中老年女权主义单身女性”的我，缘何不为“首位女首相”诞生感到高兴？

怎样的社会可以让“独居者”安心生活？

10月21日，高市早苗被任命为日本宪政史上首位女性内阁总理大臣，我在国会议事堂的众议院全体会议现场旁听席观看了全过程。我是抱着看热闹的态度去的，并没有见证历史时刻的兴奋感，但当天旁听者排起长队，以至很多人只能站着旁听。任命的那一瞬间，会场内响起热烈的掌声，但也有一些议员没有鼓掌，又小又硬的椅子让我坐得难受，心灰意冷。

我在2023年出版了一本书，内容基于我对神奈川县大矶町的采访，该町的议会20多年来一直保持着男女议员人数相等，我希望这本书能为其他议会增加女性议员提供一些参考。我本人是一个“中老年单身女性”，属于被日本的社会结构——以男性赚钱养家模式为基础、女性结婚就有了安全保障——所边缘化的人，所以有着切肤之痛的感受。多年来，我生活窘迫，并且不断遭遇到各种困难。怀着“希望建立一个让我这样的‘单身’也可以安心生活的社会”这种愿望，我在书中写道：“希望出现一些女性政治家，通过政治从根本上纠正社会上的结构性问题和观念”。

首位女性总理大臣到底能不能实现我的愿望呢？非常遗憾，在任命总理的前一天，我就知道这很难了。因为在自民党和日本维新会公布的《联合政权协议书》中，虽然列出了经济对策，却看不到劳动政策。

中老年单身女性面临的问题之根本在于非正式员工多、工资低。毕竟日本社会发展停滞的主要原因，不就是整整30年工资没有上涨吗？现在的中老年单身女性中的“中年”群体正好是就业冰河期的一代人，许多人从第一份工作开始就是非正式员工，即使提升了工作技能，也无法找到正式员工岗位，不能升职、加薪，在“发挥才干”之前就已经处于“不被期待”的状态，这样一路从20多岁，活到40多岁、50多岁。我对女性政治家寄予期待，就是希望改变这种劳动环境，但似乎高市毫无这种想法。

厚颜无耻的不正是黑金议员吗？

另外，说到高市，2012年她曾在一次保守议员研修会上发言称：“能拿（救济金）就厚着脸皮去拿，装成弱势群体的样子想占便宜。如果全是这样的国民，国家就会灭亡。要建设一个不给他人添麻烦的社会。让我们再一次从这些人手中把日本夺回来吧。”虽然她辩称这是在说那些违规领取低保的人，但此类的不当领取率仅占发放总额的0.3%。据说这其中绝大部分都是因无法理解复杂的制度而产生误解或差错所致，而她却扯上了国家灭亡，简直太荒谬了。

而且高市总理在自民党党首选举之后，始终认为自民党“黑金问题”已经了结，从未提及。我想问一问她，到底是谁在“能拿就厚着脸皮去拿”？去年举行的众议院选举，46名“黑金议员”参选，其中28人落选。尽管国民对黑金问题坚决说“不”，但派阀黑金事件的来龙去脉至今没有查明，而且旨在防止问题复发的全面禁止企业和团体献金政策方案的讨论工作也被束之高阁。虽然我一直说要增加女议员数量，但并不想增加搞这种政治的女性。

然而，我这样说又会被人反驳“即便和自己的思想信条不同，但普通家庭出身的女性通过刻苦奋斗最终成为宪政史上首位女总理，仅凭这一点，祝贺一下应该是人之常情吧？”（小说家山口惠以子10月24日在X上的部分发帖内容）。这种意见我也不是不能理解。

特别是在X上，有些陌生人也给我留言，称“既然是女权主义者，不声援怎么行？”。确实我是一个女权主义者，但问题在于她是总理大臣。如果情况是“战后一直由老年男性议员主导的地方议会首次有女性当选”，那么但凡不是严重的歧视主义者，我会抛开思想信条，愿意表示祝贺；但如果是国家领导人，那就关系到我们的生活。

弱者能作为弱者而受到尊重的社会

此外，高市在就任党首后宣称“我本人也将抛弃工作生活平衡这个词”，并在出任首相后立即指示厚生劳动大臣“研究放宽劳动时间限制的问题”。明明《联合政权协议书》中没有提及劳动政策，却要推出逼劳动者于绝境的方针。长时间劳动的背后，总是存在着女性在家中的无偿照护劳动。这将会导致怎样的后果呢？

而且，高市还表示要放弃此前政府追求的“新资本主义”主打政策。原本政府的目标是在2030年前将最低工资标准上调至全国一律达到时薪1500日元。我觉得高市总理缺乏对生活困难群体的关注，不由担心这个目标恐怕会打折扣。更何况在物价飞涨的今天，单身家庭即便拿着1500日元的时薪，也只能艰难度日。

在如今的日本社会，一说到这些，可能又有人要说“这难道不是自己的责任吗？”，而我则想用女权主义者上野千鶴子在2019年东京大学开学典礼致辞中说过的话来回应。

“女权主义是追求弱者能作为弱者而受到尊重的思想。”

高市总理的政治路线，是将不允许弱者以弱者而生存这种社会结构朝着更极端化的方向推进，正因为我是女权主义者，所以无论如何都不会产生要祝贺她出任首相的想法。

标题图片：自民党党首高市早苗（中）在众议院全体大会上被指名为第104任首相，2025年10月21日下午，国会内（时事社）

