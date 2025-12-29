生姜美食精选：虽不起眼，却存在感十足！

日本食物图鉴：知食材，增食欲

生姜，看似平平无奇，却会在烹饪中“大放异彩”。本文为大家介绍几样口感清脆辛香的日式生姜菜品。

煎烤姜香猪肉

这是一道日本学校食堂和日式小餐馆的经典菜。先将猪肉切成厚片，放进加入大量生姜泥的酱油料汁中腌制，然后进行煎烤，一道鲜嫩又充满生姜香气的诱人美食便做好了。



（图片：PIXTA）

生姜佃煮

这是一种咸中带甜的小菜，即使没有其他菜肴，仅有它也足够下饭，还常被用做保存食物。做法也很简单，只需把姜片在酱油、砂糖、酒、水等制成的调料汁中熬煮，直至水分收干即可。



（图片：PIXTA）

甜醋嫩姜

初夏上市的嫩姜，水分充足，辛辣味较淡。将其切成薄片后略微焯水，然后放入甜醋中腌渍，一道爽口的下酒菜或家中常备小菜就做成了。嫩姜中所含的花青素与醋反应后呈现出淡樱花粉，看起来也清凉可人。



（图片：PIXTA）

Gari（寿司姜）

“甜醋嫩姜”在寿司店中称做“Gari”，此名似乎源自于在咀嚼时发出的“gari-gari”的声响。据说Gari不仅有清口的作用，对生鱼片的杀菌也具有效果。



（图片：PIXTA）

生姜泥

不仅可用作凉拌豆腐、乌冬面、蓝背鱼类的生鱼片等的调味料，也常用于炖菜或油炸食材的预先调味，或点缀在做好的菜品上，以增加风味或美化外观。



（图片：PIXTA）

姜丝

将生姜切成如针般的细丝，点缀在炖鱼或炖菜上，显得比生姜泥更美观有型。



（图片：PIXTA）

Hajikami

将“叶姜”，即在根茎尚小且柔嫩时带叶采收的细长状幼姜（亦称“笔姜”），在甜醋中腌渍制成的小菜。它经常搭配在日式烤鱼中，用以增添色彩或清口。颜色偏红的茎部比较硬，但颜色偏白的部分口感较好，宜于食用。在日语中，“Hajikami”是生姜的古称，汉字写作姜的繁体字“薑”。



（图片：PIXTA）

标题图片：PIXTA

