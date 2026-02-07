裙带菜：盐渍干货，常年“霸桌”的人气海藻

日本食物图鉴：知食材，增食欲

裙带菜是日本人餐桌上最常见的海藻。它不会喧宾夺主，却能为菜肴增添一丝清新的海潮香气。富含矿物质的裙带菜，作为健康食材也备受欢迎。

广泛生长于东亚沿海的裙带菜，虽说是日本人最熟悉的海藻之一，但出乎意外的是，人们对其真实形态却知之甚少。

我们在味噌汤或凉拌菜里经常见到的裙带菜，都被切成适口大小，并且呈现深绿泛黑的颜色。但实际上，新鲜的裙带菜是褐色的，而且是全长可达1至2米的大型藻类。



繁茂生长的裙带菜（图片：PIXTA）

时令在春天

市面上出售的裙带菜多是盐渍或干燥制品，一年四季都能买到。但裙带菜实为一年生的季节性很强的食材。

初夏海水升温时，裙带菜根部螺旋状的“孢子叶”向海中大量释放游孢子。完成繁衍后代的重任后，裙带菜便会枯萎，新生的孢子附着在岩石等处度过夏天。待到秋天海水水温下降，孢子形成卵子和精子并受精，受精卵萌发出裙带菜的幼苗。入冬后，它们快速生长并成熟，在春季迎来采收期。这就是裙带菜的一生。

从1960年前后开始，裙带菜的养殖技术在横跨宫城县与岩手县的三陆海岸确立，如今市面流通的裙带菜几乎均为人工养殖品。将采捞上来的裙带菜立刻焯水并加盐腌制，这样既能延长保存期，又能保留其独特的风味与爽脆的口感。



盐渍裙带菜（图片：PIXTA）

居酒屋里常见的口感黏滑的小菜“橘醋汁拌孢子叶”， 很多喜食者大概都不知道这种食材其实是裙带菜释放孢子的生殖器部分。春季采收期，螺旋状的孢子叶也会出现在超市里，因此可以买回家来自己制作，大概率你会惊讶于它那超乎想象的黏滑程度。



生鲜孢子叶（图片：PIXTA）

绳文时代已是家常菜

日本人食用裙带菜的历史相当悠久。在青森县Tsugaru市的龟冈遗迹，就与绳文陶器一同出土了裙带菜。飞鸟时代（592年前后-710年）的《大宝律令》中，裙带菜被列为税目之一；奈良时代（710-794年）的《万叶集》里也收录了含有裙带菜元素的和歌。到了平安时代（794 -1185年），它更是被用在佃煮(*1)等菜肴中。可见对日本人而言，裙带菜自古就是一种日常的方便食材。

因其黝黑的色泽，民间流传着“吃裙带菜能使头发浓密，预防白发”的说法。遗憾的是，这似乎并无科学依据。不过，裙带菜确实富含钙、镁等多种矿物质以及膳食纤维和维生素，作为健康食品备受推崇。

