裙带菜菜品精选：低卡路里，现代餐桌的宠儿

日本食物图鉴：知食材，增食欲

裙带菜作为味噌汤里的“常客”，对日本人而言是再熟悉不过的食材了。它味道温和，不会给人留下过分强烈的印象。虽难称惊艳，但它却是日常餐桌上不可或缺的“宠儿”。

相关阅读，请点击《裙带菜：盐渍干货，常年“霸桌”的国民海藻》

裙带菜味噌汤

最经典的味增汤食材。除了大受欢迎的裙带菜配豆腐味噌汤外，还可将豆腐换成油豆腐或卷心菜或土豆等食材，自由组合，超级百搭。



（图片：PIXTA）

裙带菜拌饭

因为是学校的经典校餐而让日本人倍感亲切，很多人会在家中复刻这份味道。



（图片：PIXTA）

醋拌裙带菜

夏季餐桌的经典凉菜。一般会搭配黄瓜，如果在加入章鱼、蟹柳等，边可升级为一道主菜。



（图片：PIXTA）

若竹煮

这款炖菜堪称“山野之春”（笋）与“海洋之春”（裙带菜）的邂逅。得益于真空包装的竹笋和盐渍裙带菜，往日春季的美味，如今一年四季都能享用。（在竹笋篇中亦有介绍）



若竹煮（图片：PIXTA）

裙带菜拉面

油脂浓郁的汤头和厚实的叉烧，配上不会喧宾夺主的裙带菜，实为相得益彰。



裙带菜拉面（图片：PIXTA）

孢子叶碎

裙带菜根部的孢子叶与叶片部分质感迥异，它厚实且硬韧。其最大特点是焯水后会变得异常黏滑，几乎让人无从下手拿捏。若在家烹饪，建议加热前先切好。超市通常出售已切好的成品。这种黏滑感源自水溶性膳食纤维“褐藻糖胶”，它有助于调节肠道环境。很多人喜欢把它和纳豆、秋葵等其他黏滑的食材拌在一起食用。



（图片：PIXTA）

标题图片：浇汁乌冬面（PIXTA）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。