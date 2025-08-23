莲藕菜肴精选：味道鲜美，口感清脆

日本食物图鉴：知食材，增食欲

莲藕在秋冬是应季。不过，之前采收的“夏藕”也别有一番风味：水分充足，格外爽脆，适合用来做醋腌藕、金平菜、沙拉等讲究口感的菜肴。

有关食材“莲藕”的介绍，请点击：《莲藕：既“爽脆”又“绵软”的个性派根类蔬菜》

醋腌藕

这是一道日式家常腌菜，将切成薄片的莲藕焯水后泡入糖醋中制作而成。醋腌藕清爽开胃，若将藕片边缘切一圈V型凹槽，就能营造出如同在餐桌上装饰了鲜花般的效果，更加富有情趣。



图片：PIXTA

金平菜

传统的日本金平菜是牛蒡中加上适量辣椒炒制而成的甜辣口味菜肴。而金平莲藕，则是近年来在日本流行的“家中食(*1)”热中诞生的金平牛蒡菜的“变化版”。因其口感爽脆、外观诱人，现已成为日本人家中常备的菜品。



图片：PIXTA

红烧什锦菜

这是日本传统年菜中不可或缺的一道菜，是在多种食材中放入酱油、糖等调味料炖煮而成的。具有“前途光明”寓意的莲藕是其中的必备食材。



图片：PIXTA

天妇罗

这道简简单单的菜品，最能让人品味食材的原味。蘸上盐食用，莲藕的甘甜会在口中迅速弥漫开来。



图片：PIXTA

炸藕盒

在两片莲藕之间夹入鱼糜或肉馅，再裹粉油炸（也可做成天妇罗）。趁热吃超美味！



图片：PIXTA

芥末莲藕

这是一道熊本县的地方特色菜。相传，从前熊本有个体弱多病的老爷，旁人建议他吃莲藕滋补身体，但他嫌莲藕是“在泥中生长的不洁之物”而不愿动筷。于是人们在藕孔中填入芥末味噌，再裹上面粉和蛋黄调制的面衣油炸，令老爷爱上了这道菜，并将烹饪方法严加保密，不传外人。因此，这道菜至今也是仅在熊本才能品尝到的特产。



图片：PIXTA

标题图片：装饰有花瓣形藕片的散寿司（PIXTA）

