葛根菜品精选：晶莹剔透，宛若白钻

在杂菌难以繁殖的严寒时节，反复提取精制葛根淀粉的过程，在日本被称为“吉野晒”。经此工艺得到的纯白葛根粉，被称为“白色钻石”，备受珍视。

葛粉条

只需将葛根粉用水溶解，薄薄地倒入托盘中隔水加热，待凝固后切成条状，佐以红糖蜜和黄豆粉即可享用。原料和做法都十分简单！刚做好的葛粉条口感Q弹爽滑，堪称一绝。



干葛粉条如果用作火锅食材，需要事先用清水泡发。



葛根粉年糕

这是一款半透明的果冻状甜点，外观透明，口感Q弹爽滑。和葛粉条一样，食用时可搭配红糖蜜和黄豆粉。



芝麻豆腐

相传这款美食诞生于约1200年前由弘法大师（空海）开创的高野山佛教圣地，最初是一种斋菜。制作时，需剥去生芝麻皮，加入高野山的泉水与吉野葛，在研钵中研磨至细滑，再加热定型，并切成豆腐一样的块状。



葛粉汤

将葛根粉用开水冲调后，加入生姜、蜂蜜等食用，能让人从里到外暖和起来。此外，葛粉汤也可为婴儿辅食或吞咽困难者的流食增加浓稠度。



