柿子菜品精选：从传统保存食品柿饼，到药食同源的柿叶

柿子能够鲜食实为近代以后之事，故传统菜品与甜点多使用柿饼。日本全国栽培的柿子品种繁多，品味各地柿饼，比较其不同的风味，亦别具一番乐趣。

凉拌柿干丝

寓意吉祥的“红白凉拌”菜是年夜饭与喜庆宴席上的经典菜品，它一般是用胡萝卜和白萝卜制作的，若在其中加入柿干丝后则变成“凉拌柿干丝”，柿干的甘甜恰到好处地中和了醋的酸味。



佐贺县的凉拌柿干丝（图片：农林水产省网站）

柿羊羹

在岐阜县等柿子的著名产地制作的日式点心，多以柿饼、白砂糖和琼脂为主要原料，有的地区则把柿饼混入白豆馅中制作。



（图片：PIXTA）

柿饼

柿饼是日本传统的保存食品，一般使用涩柿制作，这是因为脱涩后的涩柿甜度比甘柿还高之故。削皮焯烫后，用绳子一一串起果蒂并挂在避雨的屋檐下。一周后，轻轻揉捏果肉，但需注意不可弄破果实。为使含糖的果汁充分析出表面，此后亦要反复按揉，晾晒约一月即可完成。

通过在低温环境中干燥，柿子中的糖分结晶，表面会出现一层白霜。以柿饼产量全国之首的长野县的特产“市田柿”为代表，这种柿饼在日本各地都很常见。



柿饼制作风景（图片：尾道观光协会）

福岛的“Anpo柿”等半干柿饼因容易发霉，需去皮后经硫黄熏蒸。这种处理，可成就粘糯的独特口感。另外，削下的果皮晒干后用于酱菜腌制，可增添甜味。



Anpo柿（图片：福岛县观光物产交流协会）

柿饼配奶油奶酪

令人意外的是，柿饼这一有名的日本果干与奶油奶酪竟是天作之合。撒上一些黑胡椒，那么与红酒也是绝配。



（图片：PIXTA）

柿叶寿司

此为柿叶的花式利用方法，是柿子的一大产地奈良县吉野地区的乡土菜。在没有冷藏技术的年代，人们将近海捕捞的青花鱼用盐腌制后运至奈良，将其与醋饭一同用柿叶包裹，做成模压寿司，于是就有了这一菜品。富含单宁的柿叶具有防腐功效，大大延长了保存期限。叶片的清香微微渗入寿司，更添独特风味。



（图片：PIXTA）

柿叶富含维C，也有人将其蒸制晒干后用做茶饮。浑身是宝的柿子用途广泛，但有一种名为“柿种”的酥脆可口的日本小零食，虽然形似柿子核，但只是米粉制的零食，务请不要弄错。

调查/编写：e-Craft

标题图片：奈良县的凉拌柿干丝（农林水产省网站）

