豆腐美食精选：饱腹感十足又不失健康！

日本食物图鉴：知食材，增食欲

豆腐营养丰富，既能当主菜，也能做配菜，吃法灵活多变。每天吃也不会腻，而且价格经济实惠的豆腐，堪称平民美食。

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汤豆腐

在寺院众多的京都，素食斋饭作为一种饮食文化得以扎根；此外，得益于清澈的水质，孕育出了丰富的豆腐美食。汤豆腐据传发源于南禅寺。用海带高汤将豆腐温热，配上葱花、姜末等佐料，淋上少许酱油食用，就能品尝到大豆最本真的滋味。



汤豆腐（图片：京都市媒体支援中心）

火锅

寒冬时节让人特别想吃火锅。无论是日式牛肉火锅还是什锦火锅，略带焦痕的烤豆腐，都是不可或缺的食材！

凉拌豆腐

盛夏时节，即便食欲不振没胃口，爽滑的凉拌豆腐也能轻松入口。冰镇的豆腐配上喜爱的佐料，简单地淋上些许酱油即可享用。



（图片：PIXTA）

豆腐排

形状不易碎散的老豆腐更适合加热烹饪。将豆腐煎至金黄后，浇上日式提鲜酱油等调味，一般多以照烧手法烹制。虽然吃起来饱腹感很强，但比肉排类更易消化，更为健康。



（图片：PIXTA）

豆腐田乐

将豆腐串在竹签上烘烤后，涂上用山椒嫩叶等调味增香的味噌。据说这道菜名字的由来，是因为烤好的豆腐串外形酷似身着白色日本裤裙、脚踩高跷单脚起舞的杂技艺人“田乐法师”。



爱知县的味增田乐（图片：农林水产省“我们的乡土料理”）

豆腐拌菜

一道风味温和的小菜，将豆腐碾成泥，与蔬菜、魔芋等拌匀即成。



福岛县的豆腐拌菜（图片：农林水产省“我们的乡土料理”）

油炸豆腐块

将沥干水分的豆腐裹上淀粉后油炸至金黄，再淋上酱油高汤食用。外皮酥脆，内里软嫩，口感层次丰富！



（图片：PIXTA）

豆腐味噌汤

豆腐是味噌汤里的经典食材。搭配海带、油豆腐、大葱等，组合方式多样，美味无限。



（图片：PIXTA）

豆腐饼

将豆腐与鸡肉末等混合后塑形。与纯肉饼相比，其口感更为松软，适合想要清淡饮食的时候。



（图片：PIXTA）

麻婆豆腐

或许会有人质疑“这明明是中餐”，但它早已在日本落地生根。清淡的豆腐与味道醇厚的猪肉末相得益彰，麻辣感格外激发食欲。



（图片：PIXTA）

此外，豆腐的西式吃法也逐渐普及，用于沙拉或奶汁烤菜等早已不足为奇。豆腐美食现今仍在不断进化之中。

调查/编写：e-Craft

标题图片：日式牛肉火锅（PIXTA）

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