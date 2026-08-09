香菇美食精选：“鲜”“干”皆鲜香

日本食物图鉴：知食材，增食欲

干香菇浸在水中发泡约半日，即可恢复饱满的原状。这碗泡发的水被称为“香菇高汤”，用来做汤品或炖菜，能为菜品增添浓郁的鲜香。而香气馥郁且有嚼劲的新鲜香菇，则适合用来烧烤或油炸。

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香菇酿肉

这是一道经典家常菜肴，是去掉鲜香菇的菌柄，在菌盖内侧填入调味肉馅后烹制而成的。咬下的瞬间，香菇的鲜香与肉汁在口中四溢。无论是直接烧烤，还是裹上面包糠油炸，都同样美味。

烤香菇/炒香菇

最简单易做的是在铁丝网上烧烤，之后淋上少许酱油，便能激发出香菇的本真鲜味。肉质厚实的原木栽培香菇，用平底锅略煎一下后，拌以黄油、酱油调味，食后的满足感完全不输肉类。

火锅

鲜香菇是杂烩锅、鸡肉汆锅、寿喜烧等各类火锅中不可或缺的食材。在菌盖上切出装饰刀纹，不仅是为了美观，也有助于香菇更好地受热，使鲜味充分渗透。



（图片：PIXTA）

香菇焖饭

尽情享受渗透进米饭的鲜香！如果用的是干香菇，在煮饭时加入泡发时的汁水，风味会更上一层楼。



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蒸蛋羹

较小的香菇可以整朵放入，造型美观，较大的则可切片。鲜香菇与干香菇皆可。



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日式炖菜

将干香菇放在加入酱油、糖等调味的泡发汁中炖煮成咸甜风味的炖菜。可以直接当做下饭菜，也可以作为寿司卷或龙须面的配料。



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清汤

使用鲜香菇或干香菇皆可，依个人喜好选择。如果用干香菇，加入泡发汁，能让清汤的鲜味更加爱醇厚。



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红烧菜/筑前煮

干香菇曾是“喜庆之日”的食材，被视为吉祥之物，在年节食物的红烧菜中不可或缺。其象征意义，比如“因其踏踏实实地生长、体型硕大结实”“因其菌盖的裂纹状似象征长寿的乌龟龟甲”“因其形似战国时代最下级士兵所戴的草笠型头盔”等等，无不蕴含着“成长、繁荣”“健康长寿”“精力充沛、身体硬朗”这类的美好祝愿。



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调查/编辑：e-Craft

标题图片：香菇酿肉（PIXTA）

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