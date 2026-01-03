温州蜜柑：一个冠以中国地名的日本柑橘

日本食物图鉴：知食材，增食欲

皮薄好剥、味道甘甜、无核易食——温州蜜柑是日本的代表性水果，价格亲民，广受喜爱。

家乡在“萨摩”

“蜜柑”是皮薄易剥、如蜜般甘甜的小型柑橘的总称，一般则指产量占绝对优势的“温州蜜柑”。

温州蜜柑这个品种由大约400年前从中国传入的柑橘演变而来，是在萨摩藩（今鹿儿岛县）的长岛偶然（变异）诞生的品种。虽和以柑橘产地而闻名的浙江温州没有直接关系，但据说是因“其味美如温州柑橘”而得名，学名为“Citrus unshiu”。

温州蜜柑在世界上被称为“萨摩柑橘”（或橘子），明治时期驻日美国公使将萨摩产的树苗送至佛罗里达，由此而得名。有趣的是，这一在日本已被遗忘的原产地名称，却在海外作为通称而得以延用。据说因为容易剥皮、味道甘甜，在英国和美国也大受欢迎。



（图片：和歌山县观光联盟）

江户时代，果实小且多核的纪州蜜柑是主流。当时人们非常重视家族香火的延续，因此“无核（无子）”的温州蜜柑并不太受欢迎。进入明治以后，因无核易食且大小适中的特点，温州蜜柑受到青睐，在温暖地区开始广泛种植。如今，和歌山县、静冈县和爱媛县成为三大产地，分别以产地名“有田”“三日”“宇和岛”为品牌而闻名。这三县的温州蜜柑产量合计占日本全国的一半以上。



图片提供：和歌山县观光联盟

略带青绿的“极早生”品种每年大约从9月开始上市，旺季则在10月至12月。

温州蜜柑富含维生素C，约3个即可满足成年人一日所需，可有效预防感冒。果肉上附着的白色橘络也含有丰富的膳食纤维和维生素，但容易影响口感，不喜欢的话从果蒂一侧开始剥皮则容易去除。

蜜柑大福

在糯米团子中包入一整颗草莓的“草莓大福”诞生于昭和末期。此后，以蜜柑等各种水果做成的“水果大福”相继问世。因切面美观，容易在社交平台“出片”，进入令和后又开始流行。



（图片：PIXTA）

水果三明治

同样因色彩鲜艳的切面“很上镜”，在年轻人中颇具人气。这种把水果和鲜奶油一同夹入面包的三明治据说起源于日本，这种既可作简餐，亦可作甜点的美食，近年来也深受访日游客的喜爱。



（图片：PIXTA）

七味粉

蜜柑吃法的补充小知识。干燥的橘皮被称为“陈皮”，在中医药材中常见；日本特色的调味品混合香料“七味粉”中，陈皮也是重要的成分，其清爽的香气与微苦的滋味，能为菜肴增添独特的风味。



（图片：PIXTA）

采编：e-Craft

标题图片：PIXTA

