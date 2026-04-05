海苔美食精选：卷着吃、包着吃、撒上吃……美味无穷！

日本食物图鉴：知食材，增食欲

海苔是日料中不可或缺的食材，无论是昂贵的高级寿司，还是物美价廉的荞麦面，都离不开海苔。

相关阅读，请点击《海苔：自江户时代起流行的美味食材，营养丰富、鲜味十足》

饭团

日式快餐的代表。便利店销售的饭团，包装独特，米饭和海苔被包装隔开，食用前拆开包装，就可轻易地让海苔裹在饭团外，很好地保持了海苔酥脆的口感；另一方面，与米饭融为一体的海苔口感柔软湿润，也别具美味。



（图片：PIXTA）

寿司卷、手卷寿司

在海苔上铺开寿司饭，放上自己喜欢的食材，再用寿司帘（用于辅助定型卷寿司的竹制工具——译注）卷成筒状。加入多种食材、色彩缤纷的粗卷寿司，常见于喜宴。手卷寿司使用的是切成手掌大小的海苔片，一卷即成；若在食材馅料上巧妙创意，作为华丽的派对的美食也是很受欢迎的。



（图片：PIXTA）

军舰卷

将海苔卷在寿司小饭团的侧面，在上方放些口感柔软的食材便制成了，名字源于其形似军舰。最受人们喜欢的是海胆和鲑鱼卵军舰卷。



（图片：PIXTA）

油炸海苔卷

将食材包裹在海苔中油炸而成。这道菜带有浓郁的海洋香气，山药、鸡肉丸等食材皆可灵活运用。



（图片：PIXTA）

海苔年糕

给烤好的年糕浇上酱油，再用海苔包裹起来就可以吃了。这是日本人冬天里喜欢的一款美食。



（图片：PIXTA）

荞麦面等的配料

将切成细丝的海苔撒在荞麦面、乌冬面或亲子盖饭上，可以提升其风味和“颜值”。就连日式披萨和意面，也少不了海苔的点缀。



（图片：PIXTA）

另一方面，大阪烧、章鱼烧和炒面等则习惯使用礁膜点缀。礁膜也是味增汤中常用的食材。



（图片：PIXTA）

采访/撰文：e-Craft

标题图片：（佐贺县观光联盟提供）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。