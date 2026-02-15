萝卜菜肴精选：味美价廉，主配菜皆宜

日本食物图鉴：知食材，增食欲

四季美食中，我们都能看到萝卜的身影。它即可烹制成美味的主菜，亦可做成爽口的配菜，堪称万能。本篇就为读者介绍几道日本特色的萝卜菜肴。

风吕吹大根（热气腾腾的味噌萝卜）

将切成厚片的萝卜炖到软烂，淋上味噌酱汁食用，是颇具冬日风情的一款菜肴。其名称“风吕吹大根”的来源有多种说法，一说是因为刚出锅的萝卜很烫，需要“呼—呼—”地吹气降温后再吃，动作很像蒸汽浴（日语为“风吕”）时往身上吹气的情形。

鰤鱼炖萝卜

冬季的一道经典炖菜，充分吸收了鰤鱼鲜味的萝卜堪称一绝。有时也会用鱼头鱼骨来替代鱼肉块，以充分利用食材。



（图片：PIXTA）

关东煮

将各种食材（以各类鱼糜制品为主）在日式高汤里炖煮而成。其中，炖到入口即化的萝卜尤其受欢迎。



（图片：PIXTA）

生鱼片的配菜

把萝卜切成细丝配在生鱼片上的吃法，据说始于江户时代。在没有冰箱的年代，将易腐的生鱼与具有杀菌解毒作用的萝卜一起食用，可防止食物中毒。萝卜丝还能吸收鱼肉渗出的水分，起到让生鱼片色泽更美观的作用。



（图片：PIXTA）

萝卜泥

用生萝卜擦成的泥。使用靠近叶子的青色部分，味道会比较温和；越靠近萝卜的尖端部分，辛辣味越重。萝卜泥适合搭配油脂多的鱼类、天妇罗以及日式牛排、牛肉饼等。它不仅能起到清口解腻的作用，其中含有的消化酶还有助于预防胃积食。



（图片：photoAC）

滑菇萝卜泥/小银鱼萝卜泥

萝卜泥非常适合搭配滑菇、小银鱼等做为配菜食用，也可以用做荞麦面或乌冬面的配料。萝卜的嫩芽“萝卜苗”，则能为菜肴增添一丝恰到好处的辛辣风味。



滑菇萝卜泥荞麦面（图片：PIXTA）

此外，加入大量鲜嫩多汁萝卜泥的炖菜或火锅中，因其外观雪白，常被赋予“雨雪炖煮”“雨雪火锅”或“赏雪火锅”等富有冬日情趣和风雅气息的名称。

腌菜

将整根萝卜晒干后，用盐或米糠等腌制而成的咸菜，日语中统称为“泽庵”。一般都切成片，作为下饭或下酒菜食用。相传，这种吃法由江户时代的僧侣泽庵所创，但其由来众说纷纭。日本各地的萝卜干咸菜风味各异，比如秋田有“iburi-gakko(*1)”、东京有“bettara-zuke(*2)”等。



整根晾晒萝卜，用于加工萝卜干咸菜等（图片：宫崎县观光协会）



（从左至右）最常见的萝卜干咸菜、秋田县的“iburi-gakko”（均为PIXTA）、东京的“bettara-zuke”（图片：农林水产省“我们的乡土料理”）

煮萝卜丝干

萝卜丝干是经典的风干食材，宫崎县的产量约占全国的一半。将它与油豆腐、油炸鱼糕、胡萝卜等一同翻炒，再用甜咸口味的调味汁炖煮，就成为了一道经典的日式家常菜，深受日本人喜爱。



萝卜丝干的晾晒作业（图片：宫崎县观光协会）



（图片：photo AC）

标题图片：风吕吹大根（PIXTA）

