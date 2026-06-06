“褐色美味”的秘诀：酱油日料大集合

日本食物图鉴：知食材，增食欲

以酱油调味的日料在生活中数不胜数，可谓是再平常不过的了。在海外大受欢迎的寿司、照烧、烤鸡肉串、寿喜烧、天妇罗、拉面…每一道都少不了酱油。

或蘸或淋

酱油直接食用味道过浓且偏咸，因此通常会先倒少量于小碟中，用来蘸寿司、生鱼片及烤海苔等；还可以利用餐桌上的小酱油瓶，在纳豆、凉拌豆腐、萝卜泥或生蛋拌饭上淋上些许。



寿司（photoAC）与凉拌豆腐（PIXTA）

照烧

这是一种以酱油为基础调料，加入味醂与砂糖调制成酱汁，在煎烤过程中让酱汁均匀入味的烹饪方法。菜品因糖的作用而呈现出光泽并略微带上些黏稠感。常用的食材，肉类以鸡肉、鱼类则以鰤鱼为主。



照烧鰤鱼（photoAC）

日式烤鸡肉串

近年来在海外知名度大增的日式烤鸡肉串，是居酒屋菜单中不可撼动的高人气美食。将串好的鸡肉浸入以酱油为主的酱汁中，再以炭火烧烤，那股难以言喻的焦香味，总会让人忍不住多喝几杯。



（photoAC）

寿喜烧调味酱汁

日式牛肉火锅寿喜烧中使用的基础酱汁中，酱油是不可或缺的关键，通常由酱油、味醂、砂糖和清酒调制而成，为食材带来甜咸交融的浓郁风味。在一般的火锅汤底中，也常使用酱油调味。



（PIXTA）

天妇罗蘸汁

吃天妇罗时，有时会撒上些抹茶盐，但多数情况下，人们是蘸着日式高汤、酱油和味醂调制而成的专用“天妇罗蘸汁”食用的。



（photoAC）

拉面

拉面如今作为日本的代表性美食之一而风靡全球。面汤种类非常丰富，常见的有酱油、盐、味噌、猪骨等风味。那么你偏好哪种呢？



（photoAC）

荞麦面/乌冬面的料汁

荞麦面和乌冬面，无论是涼蘸面还是清汤热面，都少不了日式面汁。一般家庭多使用市售的成品面汁，而荞麦面/乌冬面店使用的则是日式高汤加上酱油、味醂和砂糖熬煮而成的酱油料汁。



荞麦冷面（photoAC）

炖菜

日料中呈茶褐色的炖菜大多是加酱油、日本酒和味醂调味炖煮而成的。反过来说，只要把它们加进去，无论什么菜，味道都不会差！



鱿鱼炖芋头（photoAC）与香菇海带佃煮（PIXTA）

日式杂烩菜饭

带褐色的杂烩菜饭，也被称为“（咸鲜）味饭”，其风味正是来自酱油。尤其是锅底那层焦香酥脆的“锅巴”，更是受人欢迎，常被争相“抢”食。



（PIXTA）

汤品

在根茎类蔬菜和豆腐制作的日式蔬菜汤或清汤中，它们的高汤汤底中都会使用酱油来提升风味。



日式蔬菜汤（photoAC）

仙贝/米果

酱油风味的仙贝、米果丁、米果酥等日本的米制传统零食，种类繁多，不胜枚举。那股烤得焦香诱人的酱油风味，最适合当作茶点，让人忍不住一吃再吃。



铫子名产“湿仙贝”（图片：千叶县观光物产协会）

矶边饼/酱油团子

在年糕上刷上酱油烧烤后裹上海苔的“矶边饼”，是年糕最普遍的一种吃法；而将米粉团子串裹上浓稠酱汁的咸甜适中的“酱油团子”，则是日式经典小吃。即使吃得满手黏答答，也让人欲罢不能！



矶边饼（PIXTA）与酱油团子（photoAC）

采访/编写：e-Craft

标题照片：照烧鸡腿排（PIXTA）

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