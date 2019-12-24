高达40年：被一代又一代人喜爱的经典动画

今年是《机动战士高达》开播40年周年，各类活动开展得如火如荼。今年这次与过去的周年纪念截然不同，除了给高达庆生之外，还有很多与日本社会和日本人生活广泛结合的活动。其中“G-SATELLITE飞向宇宙”项目是宇宙航空研究开发机构（JAXA）和东京大学携手合作，从宇宙中发来2020年东京奥运会、残奥会的应援信息，此举作为将高达所展现的“宇宙时代的愿景”反馈到现实世界的活动，吸引了不少眼球。从这里能感受到这些产业和学界相关人士对高达的热忱，他们都是以高达为精神食粮而养成了未来观并长大成人、做出实际成绩的，同时也让人感受到高达四十载春秋的厚重。





拥有如此巨大影响力的《机动战士高达》究竟是怎样一部作品？这里让我们回到第一部高达的原点来探索一下其本质。

动画粉丝的成长与成熟

日本商业动画片经过多年发展，形成了百花齐放的局面，现在也依然在进化中。促使其发展的一个巨大契机就是《机动战士高达》。

动画片在很长一段时间内被认为是“小孩子看的玩意儿”。即便是1963年30分钟的TV动画《铁臂阿童木》大热，动画制作开始了稳定的量产之后，大众也依然是这样的看法。颠覆大众这一观念的是1974年的TV动画《宇宙战舰大和号》。虽然播出时收视率并不理想，但1977年上映的重制剧场版却掀起热潮，受众人群已经长大成十几岁的少男少女一事也受到媒体报道。至此开启了新的时代——要求动画作品内容丰富，经得起多次重刷。

以往日本很多动画片都是漫画的动画版，不过1978年月刊杂志《Animage》创刊后，这一状况发生了改变。杂志专业性极高的报道让一直以来认为“是漫画家的助手们在制作动画片”的大众了解到了，其实是“有专门制作动画片的公司，动画片是这些公司的专业创作者们共同努力的结晶”。其结果就是让更多的动画粉丝知道了，在动画片的世界，有着与漫画迥然不同的影像创作流程和技法。然后，大众才慢慢知道了，存在一大批立志创作原创作品的动画人，他们有独立的思考，并以此为基础创作人物角色和故事。就在粉丝追问“有没有更好的作品？”，对好作品的期待不断高涨的时候，1979年，《机动战士高达》闪亮登场了。它来得正是时候。

这部作品是完全原创的动画片，没有原作漫画或小说。原作兼总导演是富野由悠季，负责人物设定和动画导演的是安彦良和，机甲设定是大河原邦男，主创都是动画人。因此，这部动画给了观众“只能从动画影像中获得的兴奋感和未知故事带来的惊喜”，粉丝为之疯狂。构思巧妙的厚重的世界观和故事，让观众不得不费尽心思解读，但包括这种晦涩和隐喻在内，整部作品都让粉丝收获了快乐。

助推这股热潮的是当时正处于普及扩大期的家用录像机。它让观众能够多次重刷动画，去挖掘第一次观看时忽略或没理解的伏笔和细节，也让观众能够将喜欢的动画片推荐给朋友。这算是80年代中期“视频软件销售时代”的先驱吧。即使从这个意义来说，《机动战士高达》也算是一部符合时代节点特色的具有象征性的动画作品了。

基于真实世界观的机甲动画

史无前例的厚重作品创作的核心人物，自然非富野由悠季导演莫属。从零开始构筑世界观和故事，将创作者的成果巧妙融合，最后凝结为一部作品展现出来。从2019年6月起举办的美术馆主导的展会“富野由悠季的世界”（福冈市美术馆等）海量的物料，也能多少窥见到这个创作过程。本来《机动战士高达》是为了促销主角机甲的合金玩具而衍生的作品。因此，“只要玩具能卖得好就行”的理念就给了故事极高的自由度。富野导演将这一绝佳机会看作是一个“发挥作家性的平台”并将之发挥到了极致。



富野由悠季导演（时事）

最初是从“用现实主义分解和再定义以往的机甲动画”的思路切入的。是一种“再发明”。创意的原点是“想要让全长20米级别的人型机甲设定成立，它就必须是投入巨资的兵器”。以往机甲动画的套路大多是谜之敌对势力（多数是外星人）来攻击地球，然后人类用科学家悄悄准备好的合体机甲迎敌......富野导演对此表示质疑。

既然有战争，那敌我双方就都是人类。为了展现出与过去机甲动画的不同，他把巨大的人型兵器称为“Mobile Suit（机动战士）”。Suit是Space Utility Instruments Tactical 的缩写，意思为战术泛用宇宙机动机械。从质量来看，按理说应该是用在宇宙空间的。从现有科学技术的发展来看，机动战士能够派上用场的地方也仅限于地球和月球一带。考虑到“宇宙VS地球”的这种战争的对立图，于是就采用了美国G·K· 奥尼尔博士（Gerard K.O'Neil）提出的、可行性较高的未来构造物“Space Colony（宇宙殖民地）”作为故事的舞台。

高达的世界观就是在这种浓厚现实色彩的“联想”的基础上创作出来的。因此观众会从影像中获得“可信的强烈真实感”。