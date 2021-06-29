江户时代的日本是世界最前沿的回收再利用社会：《守贞漫稿》（6）

“もったいない（怪可惜的）”——这个词曾在海外掀起热议。获得诺贝尔和平奖的肯尼亚环保活动家万加瑞·马塔伊2005年2月来日出席京都协定书相关活动时学会了这个词，并把这个词语转换成罗马字表记“MOTTAINAI”，想在全世界普及这个词汇。

江户平民穿的衣服几乎都是“旧衣服”

《守贞漫稿》中描绘了以“怪可惜的”为座右铭的商人群像。江户时代不像现在，不存在“地球环境问题”，但物资短缺使得当时的平民不得不对各种物品资源进行回收再利用。

平民的生活绝对谈不上富裕，新品都贵得买不起。于是日用品基本都不敢做一次性使用，而是委托收废品的业者再卖出去。

第5回中提到的棒手振里也有很多这类卖二手物品的商贩。标题图片中画的就是“竹马古着屋”的棒手振。

《守贞漫稿》有记载曰：“肩挑四脚竹具。故曰竹马。拆旧衣，卖衿（衣领）裡（内衬）及其他诸用小物。”说的是挑着竹编的四脚篮子，将服装拆解成各类布头，在街头行走叫卖的行商。

衣领和内衬等布头，长屋的太太们会购买，用来缝补丈夫和子女的衣服。对于当时的平民女性而言，针线活是必备技能。



学习针线活的町人女儿（《百人女郎品定》，国立国会图书馆藏）

江户时代平民穿的衣服基本上都是这类旧衣服，要么就是缝缝补补又三年的衣服。衣服一直穿到废，直到再也缝补不动了，这时，旧衣服店（古着屋）就会来回收了。旧衣服店将衣服按部位拆成零布头，或靠专业人士高超手艺翻新再卖出。绝不产生一点浪费。

据说，以往神田川南岸修建的堤坝一路看过去全是专卖旧衣服的路边摊。现在的神田万世桥，也就是秋叶原一带。阿宅们的圣地曾是旧衣服街。



神田川沿岸柳町堤前鳞次栉比的旧衣服店（《绘本吾妻游》，国立国会图书馆藏）

江户时代的日本是资源再利用的“循环型社会”

回收再利用的不止是衣服，各类日用品都是如此。

下面以《守贞漫稿》的锅釜、伞具为例进行介绍。



铸铁师（《守贞漫稿》，国立国会图书馆藏）

修补锅釜的师傅叫做“铸铁师（铸挂屋）”。

棒手振铸铁师们虽然没有“制造”新锅釜的技术，但还是有本事用焊料补个窟窿，填个裂缝，让旧锅釜重新上岗的。他们是平民生活离不开的手艺人。铸铁师四处游走，扁担上挑的工具是鼓风机。生意上门了，铸铁师便就地点火，用鼓风机送风融化焊料进行修补。

日语有个“月夜失釜”的谚语。说的是即便在月明星稀的夜晚，一旦大意了，家里的釜也可能被偷走，一定要小心。换而言之，锅釜等金属制品是小偷会惦记的贵重物品。因为贵重，所以不可能有点破损就扔掉，都是用坏了补，补完了再继续用的。



旧伞回收商（《守贞漫稿》，国立国会图书馆藏）

伞也不能扔，只剩下伞骨后，会有回收旧伞的商贩前来回收。

按照《守贞漫稿》的记载，江户的回收价格根据破损状况，从四文到十二文不等。另一方面，在上方（京坂），物物交换则是主流，可以拿伞骨跟商贩交换陶瓷茶壶和团扇等物件。

商贩收了旧伞会卖给批发商，再由批发商找兼职糊伞的浪人武士（浪人武士是没有主公可效力，失去俸禄的武士，故称为“浪人”，糊伞是其维持生计手段之一——译注）来重新糊上，然后就又变成可出售的商品了。江户时代就是这样一个循环型社会。与每次暴风雨后随处可见遗弃塑料伞的现代社会截然不同。

“还魂纸”“烛泪”的词义

草木灰和废纸也是回收对象。



收灰商贩（《守贞漫稿》，国立国会图书馆藏）

江户时代，各家各户都有灶，用木材和秸秆做燃料。自然就会产生大量的草木灰。

草木灰是有用的资源，可以改良土壤，充当农作物的肥料，还能用到染料和酒的加工工艺当中。于是，专门收灰的“收灰商贩”就应运而生了。据说收灰商贩也是力气活，灰积少成多也颇有分量，头发还都会沾满灰尘。

废纸也是贵重物品，“收纸屑”的市场需求也很高。不过，收纸屑商贩的对象不是平民，主要是从商铺回收。因为商铺会废弃大量账本类纸质资料。

商贩收的废纸会有批发商买走，再交给专业人士生产再生纸。再生纸的纸质会有所下降，所以一般用作厕纸或擤鼻涕的纸。在这个时代，能够彻底进行纸张的再生循环，在全世界也是十分罕见的。

这类再生纸叫做“还魂纸”。有让使用过的废纸还魂重生的意思。



收纸屑的商贩（《守贞漫稿》，国立国会图书馆藏）

有趣的还是“收蜡液商贩”。灯笼要用蜡烛，这是只有上级武士、商铺和青楼用得起的奢侈品。于是就有人收购烛台流下里的蜡液，设法再利用。融化的蜡叫做“蜡泪”。

蜡烛流下的泪——可以说名字意境挺美的。还魂纸也好，烛泪也好都反映了不浪费东西的精神。

收蜡液的商贩“人无固定装扮”（《守贞漫稿》）。换而言之，没有可以称之为特定装扮和道具的要素，所以守贞以“故无绘”处理，不过江户流行作家山东京传的《冷哉汲立清水记》中保留了画像。



收蜡液的商贩（《冷哉汲立清水记》，国立国会图书馆藏）

这是一幅用不起眼的工作托起江户“灯火辉煌”的男性的画像。

或许无论哪个时代，我们的社会都是靠这样一群平凡的人们支撑起来的吧。

标题图片：竹马古着屋。右边是衣服，左边是衣服的零布头（衣领和里衬）。现代的旧衣服店很重视时尚感，但在那个时代重视的还是可以穿很久的耐穿度和功能性。（《守贞漫稿》， 国立国会图书馆藏）

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