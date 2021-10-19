新一代摄影师桥向真，向世界展示超壮美富士山

“这样的富士山还真没见过！”摄影师桥向真的社交媒体账号下被啧啧称奇的评论刷屏。他的初衷是“向全世界展示这座我们引以为傲的神山的魅力”。涉足摄影圈不到10年，便在网上掀起巨波，摄影杂志和地方活动也争相向他发出邀约。本文将带领各位读者走近这位新锐摄影师，欣赏他镜头下富士山的绝美景观。

在拍摄现场分享富士山的“喜怒哀乐”



桥向真（43岁）在拍摄现场聚精会神取景构图

原本与富士山摄影师桥向真约好，黎明时分在山梨县富士五湖周边碰头。

前一天傍晚，他将会面地点改成了田贯湖（静冈县富士宫市），到晚上8点多的时候，他又提议将采访延期，说“富士山很可能被乌云遮挡”，同时还附上一张天气预报的截图。随后，又在我彻底放松后的深夜1点前发来富士山的实时视频，还有一条信息：“我还是打算去日本平（静冈市）拍摄。也许会出现朝霞。”驾车行驶在东名高速路上，收到他发来的拍摄地点的位置坐标，我们终于赶在日出前成功会面。

都说“一流的风景摄影师很像钓鱼高手”。在现场耐心等待大鱼上钩的钓鱼人也要提前好几天盯着天气预报和地图，同时还要准备钓竿和钓具。风景摄影师亦然。一边在头脑中天马行空地想象拍摄效果，一边备齐最适合的摄影器材，知识和经验马力全开，不断挑选最佳拍摄地点，直到最后一秒。只在现场守株待兔，是绝不可能成为高手的。“战役”早在到达现场之前就已打响。



从日本平看到的朝霞，采访当天拍摄。拍完后当场上传到社交媒体账号上（图片：桥向真）



同时在Instagram上直播拍摄现场的景观。也有英文和阿拉伯文的回帖。另一台相机则拍摄延时视频

桥向也认为摄影师确实很像钓鱼高手，他还跟我分享了富士山摄影的感悟。

“我觉得富士山是有生命的，所以我希望像画肖像那样捕捉她的‘喜怒哀乐’。四季变化当然包括在内，除此之外，天气、时间段，云层、云海或月亮星辰出现的位置不同，富士山的面孔也会千变万化。不过，拍到好照片我也不会满足于独享其乐，只有第一时间发到网上和大家分享，让更多人心生愉悦，我才会有那种钓到大鱼的满足感。”



做完直播后，收拾装备时也不忘贪心地按下快门。打道回府前拍下的最后一张照片（图片：桥向真）



修图也利用智能手机上的APP当场完成。现代派摄影师，基本不用电脑，打印和发图片给出版社全部由一部手机搞定

巨大斗笠云和富士山，被全球疯狂刷屏

桥向如今在推特和Instagram上都开设了名为“新富士山景”的账号，自称“超壮美富士山摄影师”。他的许多照片都不辱其名，获得了很多点赞和转发，回帖里除了日语，还有英语和汉语等多种语言的赞美之词。

2021年2月拍摄的覆盖着超大斗笠云的富士山尤其引爆话题。其影响波及社交媒体圈外，图片被摄影专业杂志的封面采用，电视的人气综艺节目也对桥向展开贴身采访。国外的主播也主动联系他，在英语国家的新闻节目中对他进行大肆报道。



在社交媒体上疯狂刷屏的斗笠云照片。可窥见巨大伞云的底部，角度非常独特（图片：桥向真）

“斗笠云的照片疯狂刷屏，我真的很开心。云是我着重表现的元素。直到现在，一说到富士山，大家立刻就联想到葛饰北斋，拍的照片大多数也都是蓝天下一座山峰巍然耸立。但是，巍然不动的富士山周围，斗笠云和荚状云的形状瞬息万变。我想拍摄更多这种真实而新颖的富士山和大家分享。”

为了让大家看清云的流动，桥向采用直播方式，或拍摄延时摄影，在拍摄现场忙得一刻不停。他对富士山的迷恋可谓如醉如痴。



上传的这张照片配文为：“简直就是要塞”。山顶右侧几层重叠的云朵就是荚状云（图片：桥向真）



这张照片题为“圆盘滴溜转”。气象学者、灵异爱好者、山岳信仰者等各圈层的人都跟帖留言（图片：桥向真）

视频请看Youtube

发誓不再攀登第二次的山，如今令其心醉神迷

桥向的本职工作是面包师，10年前他不仅不懂摄影，对富士山也毫无兴趣。他表示，自己在静冈市土生土长，每天抬头就能看到富士山，已经司空见惯了。登上山顶还是二十多岁的时候，且仅有一次。高山反应让他头痛欲裂，至今他依然下定决心，坚决不会再登第二次了。

2010年左右外出旅行时，桥向开始用手机拍照并上传到社交媒体“mixi”上。照片获得了周围的一致好评，爱好摄影的朋友强烈建议：“你有这个天赋，去买个像样的相机吧。”于是桥向勉为其难地买了一台初学者用的微单，那之后好评就更多了。

就在这时，桥向被工作场所的日历迷住了，那是一幅矗立在云海之上的巍峨的富士山的照片。上面标注的拍摄地点清水吉原（静冈市）开车前往近在咫尺，可他从来没看到过云海。此后他顺路去了好几趟，却根本碰不到日历上的美景。于是，他查了这种云海出现的条件和时间段，又去了好几趟。当终于用镜头记录下银装素裹的山体和缓缓流淌的云海时，桥向已对富士山心醉神迷。

与此同时，2013年6月，“富士山，信仰的对象与艺术的源泉”成功入选联合国教科文组织世界文化遗产名录。



清水吉原云海上的夏日富士山与斗笠云（图片：桥向真）

“被富士山的魅力迷倒的人，一辈子都无法治愈，所以朋友们都说我患上了‘富士（不治）之症’（日语里‘富士’和‘不治’同音——译注）。年轻时向往东京的城市生活，但随着年龄的增长，开始意识到老家静冈的好处和大自然的壮美，我觉得也有这方面的影响吧。再加上申遗成功，于是我决定认真搞摄影，希望国内外的朋友更多地了解这座我们本地人引以为傲的日本最高峰。”

mixi采用的是邀请制，只有熟人能看到，远不能满足桥向的胃口，他转向全球网络社交平台推特上发表作品。他对银河等星空摄影也逐渐产生了兴趣，装备也升级成高感度全画幅CMOS的单反相机。万事俱备，桥向开始每周末前往富士山。



静冈有名的茶田与富士山交相辉映，流云和云海更添趣味。特意选取街灯照亮的茶田部分拍摄（图片：桥向真）



桥向摄影作品的星空之美已有定论。富士山与银河，以及映在云海中如梦似幻的城市灯光完美地融为一体（图片：桥向真）



四季的花草照片也很受欢迎。要拍出满意的构图，每日的采景必不可少（图片：桥向真）

“主战场”是社交网络，摄影之路独辟蹊径

面包师需要每天早起，这份工作很适合兼职富士山摄影师。因为习惯了每天黎明时分出门，所以拍摄日出也并不觉得辛苦。休息时可以利用碎片时间查看气象雷达APP，刷一下在富士山著名的观景点拍摄的监测视频。工作日也有充裕的时间拍落日，下午如果天空中出现漂亮的云朵，回家的路上就可以直接奔赴拍摄点。的确是身患“富士之症”的生活节奏。

开始拍摄富士山3年后，桥向在“2016年东京摄影部十选”中大放异彩。东京摄影部是日本最大的评审制摄影作品投稿网站，每年从网民热议的作品和摄影师中评出“十选”，对初露头角的摄影师来说可谓登龙门。

这次获奖之后，他接到更多来自摄影杂志和摄影技巧书籍的文字或图片约稿，在相机厂商举办的活动中也闪亮登场。2020年开始发售的《新富士山景日历》（Impress出版）备受好评，粉丝期待已久的摄影作品集也计划于今夏出版。手执单反相机短短8年，桥向在摄影界已大显身手，让人不敢相信他只是个兼职摄影师。



2016年入选“东京摄影部十选”的作品《比富士山还高》（图片：桥向真）



将富士山、樱花和五重塔纳入一幅图中，这里是访日游客青睐的新仓山浅间公园的忠灵塔（富士吉田市）。出自桥向之手，景色更添魅力 （图片：桥向真）

作为摄影师，桥向开始获得如潮的好评，参加摄影展和发售出版物的机会也越来越多。这是不是意味着过不了多久，就很难轻易在社交媒体上看到桥向的作品了呢？对此本人直言：“我的创作活动是离不开社交媒体的。”

“富士山摄影师多如繁星，尤其是大山行男，更是我绝对无法超越的存在。正因为如此，我才想凭借只有我才拍得出的照片、只有我才玩得转的方法杀出一片天地。我觉得正因为与社交媒体结缘，我才能够这么快就得到大家的肯定，活动范围也越来越广。而且，刚刚让自己心生感动的富士山美景，下一秒就能实时地跟全世界网民分享，这种体验是参加摄影展或出版摄影作品集无法获得的。”



桥向回忆说：“如果没有社交媒体，我可能也没法一直坚持摄影吧。”

富士山本身就是一张巨网

桥向补充说，开始搞摄影后，获得的珍宝就是“与热爱富士山的同好们的交流”。在拍摄地点和活动现场，跟网友见面，加深彼此之间的友谊。居住地和年龄各异，如果没有社交平台，跟这些伙伴在现实生活中是绝不可能产生交集的。他说，正因为非常享受在现场跟大家聊天的感觉，所以才能每天坚持出门进行艰苦的户外摄影。就连一个人很难搞定的塞斯纳航拍，也因为爱好摄影的小伙伴们齐心协力才得以实现。

“富士山本身就是最了不起的网络。她拓宽了我的世界，让我跟各种各样的人产生了联系。她真的是伟大又神圣的存在，自古就成为人们信仰的对象也是理所应当的。我自己也坚持去浅间大社参拜，浅见大社供奉的神灵是女神木花之佐久夜毘卖，所以我将富士山比作女子，今后也想继续挑战，不断发现她更美丽的面孔。”

桥向今年正月去浅间大社挂了绘马（神社里专门用来祈愿的小木牌——译注），许下的心愿是“想出影集”。于是很快就有出版社来探寻他的意向，梦想正在一步步实现。看来桥向并不是一厢情愿地患上了“富士之症”，他也是一个被富士山深爱着的人。



跟小伙伴凑钱玩了把塞斯纳航拍，抓拍到了火山口附近的绝景（图片：桥向真）



“富士山遭遇蝗灾！？”这幅作品在社交媒体上引发热议，其实拍的是水田里倒映的富士山，然后把照片上下翻转了而已。桥向不断创新，尝试拍摄视角新颖独特的作品，他希望除了富士山的粉丝之外，能有越来越多的人对富士山感兴趣（图片：桥向真）



太阳与山顶重合，形成著名的“钻石富士”。图为满月挂在山顶的“珍珠富士”。富士山的神圣姿态让桥向如醉如痴（图片：桥向真）

现场图片：nippon.com日本网 编辑部

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