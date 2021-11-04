歌舞伎始祖——前卫舞者“出云阿国”：《守贞漫稿》（12）

出云阿国——相信也有歌舞伎粉丝对这个人物的名字有所耳闻吧。追溯歌舞伎的起源，就必然会走到这位谜一般的女性身上。《守贞漫稿》的作者喜田川守贞也曾被阿国惹起了极大的好奇心。

创造了奔放独创性“舞蹈”的巫女

“所谓歌舞伎，起自古神事，出云於国可谓今世歌舞伎中古之祖，初时亦为大社巫女故，改神乐，号歌舞伎也。”

这是《守贞漫稿》中关于出云阿国（守贞表记为“於国”）的一段文字。



四条大桥脚下树立的出云阿国像。在京都南座西边。传说此处是阿国巡演的故地。雕像是以重要文化遗产《阿国歌舞伎图屏风》里的造型为原型的（图片：PIXTA）

“神事”指的是日本神话中的传说故事。为了把躲进天之岩户的天照大神引出来，名叫天钿女命的女神跳了个舞。天照大神被舞蹈勾起了兴趣，刚刚露了个脸，就被别的大力神从天之岩户里拽出来了——。

天钿女命一直被视为历史上首个出现的身怀召唤神灵降临之力的巫女。此时，天钿女命跳的舞是那种露出胸部和阴部的色情舞蹈，所以也有人说她是日本第一个职业舞者。

据说阿国也是出云大社的巫女。她是幼女舞的舞女，并以幼女舞为基础创造了舞蹈和剧目，文禄年间（1592-1596年）为了给出云大社募资到诸国巡演。阿国的舞蹈备受好评。

引起守贞兴趣的是《罗山文集》（江户时代初期儒学家林罗山所著。林罗山是德川家康、秀中、家光政权的三朝老臣）中关于歌舞伎的记载。

“男着女服，女着男服（中略）男女相伴歌舞，此为歌舞伎也。出云淫妇九二者，始为之，列国都鄙（各地）习之。”

说的是阿国的舞蹈是阿国着男装，与穿女装扮成茶屋女的男性紧密纠缠。

宽永年间（1624-1644年）左右成书的史书《当代记》庆长8年（1603年）条目中记载：“有云歌舞伎踊之事，出云国神子女名国，上京都。扮异风男装，与男茶屋女戏。”所以可视为史实。

阿国的舞蹈是相当迎合世人口味的创作剧，同时也是前卫奔放的表演。自由主义者守贞自然就被阿国的独创性所吸引了。

女性表演者消失，若众歌舞伎抬头

阿国受到好评后，类似的座（戏班子）就出现了很多，到庆长年间，戏班子甚至开始在江户展开巡演。

《当代记》中还有这样的记录。

“歌舞伎之座甚多，下诸国，江户右大将秀忠公视而不见”

右大将秀忠指的是江户幕府第二代将军德川秀忠。秀忠对于野蛮生长的“歌舞伎之座”“视而不见”——换言之，就是完全当做没看见。

重要的是，此举其实暗中释放了一些信息。那就是幕府认为阿国歌舞伎上不了台面。这种剧目被视作容易扰乱风纪，故而一直受到警戒。

之所以说扰乱风纪，是因为阿国歌舞伎的表演者中有很多游女（妓女）。正如《罗山文集》将阿国视为“淫妇”，本身也存在阿国亦是游女的说法，在京都就被称为“游女歌舞伎”。

其结果就是歌舞伎成为幕府的管制对象，到了宽永6年（1629年），就禁止女性站上舞台了。

对于此后的歌舞伎，守贞留下了这样的记载。

“与女交演狂言，有御禁制，故京都美少年都万太夫着女装，专兴行芝居。是则京都芝居之元祖，今云女形之原型也。”

女性的身影从阿国创设的戏曲中消失，取而代之的是由美少年扮女装的“女形”的原型登上历史舞台。这就是“若众歌舞伎”。

若众的“众”是“众道”，指男色。换而言之，若众歌舞伎的演员也有兼职男娼的。且年龄都是元服（大概15岁左右）前，发型还是保留刘海的若众髻。对此幕府自然不会放任不管。若众歌舞伎也在承应元年（1652年）被禁了。



守贞临摹的松斋雪堤画的若众歌舞伎。是在京都六条上演的剧目。表演者确实看着像少年的感觉。（图片：《守贞漫稿》，国立国会图书馆藏）

与歌舞伎表演者永不言弃的态度共鸣

即便如此也没能让表演者们老实下来。他们直接把发型换成了成年男性的发型。仿佛在无声地抗议：“那改成野郎头总行了吧？”

野郎头是剃掉头顶的头发，只留下两鬓和后脑勺的头发，再在头顶梳上一个发髻。是江户时代成年男性的标准发型，也就是说，表演者们以“让成年人来演总行了吧”的姿态重新站上舞台。当然男人也穿女装、戴假发来表演“女形”。这就是“野郎歌舞伎”。

野郎歌舞伎始于承应2年。幕府似乎也败在他们的执拗之下，给了演出许可，17世纪后半段迎来全盛期。正好在当时的江户，二丁町的芝居町非常火爆。野郎歌舞伎也借此东风构筑了“女形”的基础，演出剧目也从追潮流变成了搭配个性角色的“芝居”，得以不断进化。



脱胎自野郎歌舞伎的芝居戏剧不断斩获人气。这幅图题目为《近世京芝居》，守贞描绘的是19世纪的京都芝居小屋。京都有“北川芝居”（北座）、“南侧芝居”（南座）两处芝居小屋，图中应为其中一处吧

上一回（第11回）我们也说过守贞是歌舞伎的死忠粉。为何他如此痴迷？我想其中应该有对在数次管制和弹压后依然春风吹又生，顽强地探索生存之道的表演者们的同情在里面吧。

歌舞伎拥有让大众为之癫狂的能量。这种幕府想禁却禁不住的热度，身处大众之中编纂类书（百科事典）的守贞有着切身的体会。

另一方面，他对出云阿国怀有特别又复杂的想法。守贞如是记载。

“有云出云於国乃巫女，偶亦有云游女，其说未定，然毋庸置疑，乃歌舞伎之祖。纵使生年为永禄末年已降，于江户兴行时亦五十有余，或近六十。”

阿国也有人说是游女，假设是永禄末年（1560-1670年）以后出生的，那么阿国歌舞伎在江户上演时（庆长年间），她也是五十多岁了吧——。

庆长年间，阿国音讯就断了。

老去的阿国消失到哪里去了？——守贞不禁浮想联翩。

最终自己也会像阿国那样消失无踪吧？然后，守贞自身也在庆应3年（1867年）《守贞漫稿》脱稿后音讯全无了。

守贞或许把自己代入了阿国也未可知。

标题图片：守贞参考《洛中洛外图屏风》描绘的京都四条河原上演芝居的景象。这幅图里是“游女歌舞伎”。出云阿国的阿国歌舞伎，最早以游女为主的戏班子在四条河原开始表演，然后传到全国。《守贞漫稿》国立国会图书馆藏

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