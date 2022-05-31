近藤勇的“梦幻盔甲”出世：为何是在富山县高冈市？

新选组局长近藤勇曾穿戴过的一套盔甲一直被保存在富山县高冈市的一座禅寺中。据说捐献这套盔甲的，是深受德川幕府和明治新政府器重的山冈铁舟。由此可见这命运截然不同的二人有着颇为深厚的渊源。

我所居住的富山县高冈市，有一座寺庙，叫临济宗国泰寺。这是一座内行才知道的日本首屈一指的禅寺。临济宗共有15处总本山（15个派别），国泰寺派也是其中一支。虽遗世独立于深山之中，却是与京都妙心寺、天龙寺等同一级别的寺院。也因日本代表性思想家西田几多郎和铃木大拙年轻时曾在此参禅而广为人知。



国泰寺（图片：PIXTA）

国泰寺如今备受瞩目。因为这里最近发现了一套盔甲，据说是新选组局长近藤勇（1834-1868年）曾经穿戴过的。一般认为向寺庙捐献了这套色彩艳丽的铠甲与头盔的人，是曾为幕臣的山冈铁舟（1836-1888年）。活跃于幕末时代的这二人之间究竟有着怎样的交集？为何铠甲和头盔会在北陆之地被发现？

宝物台账的出现带来转机

其实国泰寺有这么一套铠甲和头盔大家早就知道，只是主人是谁却无人知晓。一直放在木箱里，从没有人开启过。“此前恐怕也就打开过一两次吧。”这是一个被封印的木箱。

转机出现在2020年。因为发现了宝物台账，其中有下面这段记录。

“新选组队长近藤勇所着之物，乃铁舟居士寄进之物，一具。”



国泰寺的《宝物什器控》（右）。记录了山冈铁舟捐献了一套近藤勇穿戴过的盔甲的事（图片：作者拍摄）

“铁舟居士”指的是山冈铁舟。宝物台账上写着是山冈铁舟捐献了近藤勇的铠甲和头盔。于是这一年的10月，国泰寺相关人士在射水市新湊博物馆的帮助下试着打开了木箱。才终于得见这套铠甲和头盔。

山冈与国泰寺的关系容后再述，不过寺院里收藏的铠甲和头盔只此一套。经专家鉴定，认为使用的是室町时代的零部件，且制作于江户时代。



近藤勇的头盔（图片：作者拍摄）

由此断定这套铠甲和头盔就是近藤勇之物。据国泰寺介绍，近藤勇一直不喜穿戴盔甲。很可能他这一生就只穿戴过一次。

新选组的诞生和近藤的末路

其实山冈与近藤勇颇有渊源。二人均是代表幕末的剑豪，其交点是新选组的前身“浪士组”这一组织。浪士组是第14代将军德川家茂去京都时为保卫他而组建的警卫组织。幕臣山冈曾任“取缔役”。浪士组是只要自认有点能耐的，便谁都能加入，其中一人就是近藤勇。

后来浪士组解散，主要成员返回江户，但近藤勇等人却留在了京都。于是更名为“新选组”，成为幕末历史的一道亮色。他们曾负责维护京都治安一事可谓妇孺皆知。

在被认为是出自近藤勇之手的书信中，记载了他与山冈的交流。

但是，二人的命运截然不同。以萨摩和长州藩为主的新政府军和旧幕府势力之间爆发了戊辰战争。在首战1868年1月末的“鸟羽伏见之战”中，新政府军大获全胜。新选组溃散，近藤勇被新政府军捉住后斩首。时年35岁。

侍奉明治天皇的山冈

另一方面，维新后，在西乡隆盛的再三请求下，山冈作为侍从随侍明治天皇。规定期限为10年，担负着教育年轻的明治天皇的重任。还留下了对饮酒到深夜两三点的明治天皇劝谏的轶事。也有人指出，年仅14岁便即位的明治天皇蜕变成人们口中值得尊敬的“大帝”，应该就是山冈的教育成果。

山冈辞去明治政府的职务后，在东京的谷中创建了禅寺“全生庵”。为的是凭悼那些在明治维新和倒幕运动中殉国的人。这座全生庵，中曾根康弘和安倍晋三等人也曾前来坐禅修行。

富山县射水市新湊博物馆的“主查学艺员”（日本中世史）松山充宏指出：“晚年的山冈大概是觉得世人对戊辰战争的记忆已经淡漠了，才把这套盔甲作为近藤勇生前事迹的纪念物捐献给了跟德川家颇有渊源的国泰寺的吧。”

所以说也可能是因为近藤勇当时被视为反贼，山冈没法大张旗鼓地祭祀，才选择献给了地方寺院。

盔甲首次公诸于世

国泰寺规格很高，在江户时代，住持是有资格向将军觐见问安的。而且第3代德川家光以后历代将军的牌位都安放于此，与德川幕府关系密切。

那么山冈为什么与国泰寺扯上了关系呢？契机是明治天皇的北陆巡幸。山冈随行时，亲眼目睹了国泰寺的荒凉衰败。那是受了当时席卷全国的废佛毁释运动的影响。

“不能眼看这座底蕴深厚的寺院荒废下去。”亦是书法大家的山冈，为了重振国泰寺，亲笔挥毫写下1万多张书法作品，广募资金。

都说江户城无血开城是西乡和胜海舟在江户会谈中决定的。但是西乡在那之前是因山冈的劝说才下定了决心的。所以，山冈也是无血开城的幕后功臣。

山冈借西乡之口说了这样一句话：“不惜命、不图名、不求财的人难以对付，但不是这么难以对付的人，便成不了天下大事。”

将年龄相差两岁的近藤勇和山冈铁舟联系到一起的盔甲，4月22日到6月26日在富山县射水市新湊博物馆首次公开展览。想必历史爱好者们都会投以炙热的目光吧。

标题图片：富山县高冈市国泰寺保管、被认为是近藤勇曾经穿戴过的盔甲（作者拍摄）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。