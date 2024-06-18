日本举办首届捡垃圾世界杯决赛，英国队夺冠

日本举办首届捡垃圾世界杯决赛，英国队夺冠体育 自然与环境
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“SpoGOMI”运动源自日本。参赛选手要在规定时间内捡拾垃圾，争夺积分。11月22日，来自21个国家的代表队在东京都涩谷区参加了“SpoGOMI世界杯”。
代表队三人一组，比赛时间为上午和下午各45分钟。所有代表队在涩谷站附近至表参道区域捡拾到的垃圾总重量超过550公斤。荣获冠军的是由三名男女组成的英国代表队，他们一共捡到了83.7公斤垃圾。新潟县代表队在赢得竞争最激烈的日本预选赛后，原本有望夺冠，但最终以55.5公斤的战绩屈居第二。
一般社团法人Social Sports Initiative是此次大会的主办方。2008年，该组织代表理事马见塚健一提出了以“最环保的运动”为口号的SpoGOMI。其目的是让人们享受捡垃圾这项运动的同时，提高环保意识。为了在国际上推广这项运动，2023年2月，主办方宣布将举办首届捡垃圾世界杯。累计共1221支队伍参加了日本47个都道府县的区域选拔赛和决胜赛，543支队伍参加了海外20个国家的预算赛，总共回收了约8.4吨垃圾。
在开幕式上，为举办SpoGOMI提供支持的日本财团会长笹川阳平激励选手们称：“约80%的海洋垃圾来自陆地。要想解决这个问题，首先应该在垃圾进入难以回收的大海之前将其回收。为了保护海洋母亲，期待各位能奋力拼搏，夺取首届冠军的桂冠。”
各国代表队拼尽全力到处收集垃圾，但却陷入苦战，因为涩谷的垃圾似乎比他们想象的要少。由三名壮汉组成的巴西代表队失望地表示：“我们锁定了全球最繁忙的十字路口——涩谷全向十字路口，但那里很干净，我们失算了。”看来，是否在比赛中采取“锁定区域”“集中捡拾得分高的塑料瓶和烟头”等策略是决定胜负的关键。
获得首届大赛冠军的英国队表示：“和英国相比，日本的垃圾很少。这是日本优秀文化的体现。”他们承诺，今后将继续为培养捡垃圾习惯和推广这项比赛而努力。据称，第二届捡垃圾世界杯将于两年后举办，届时将有更多国家的代表队参赛。
采访/撰文/图片：nippon.com日本网 编辑部
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