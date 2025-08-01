亚洲非汉字圈赴日留学生面临重重壁垒——日语难学，生活拮据，追梦路遥

受新冠疫情期间入境管控措施影响，日本的外国留学生人数一度减少，如今重回增长轨道。外国留学生是日本的外籍人才储备，未来将支撑日本社会的发展，却正面临着语言壁垒、物价高涨等各种各样的问题。笔者聚焦于来日第一年并在语言培训学校就读的亚洲留学生，探访他们的真实烦恼。

持续扩大的亚洲留学生群体

截至2023年5月1日，在日外国留学生总数达约27.9万人，自新冠疫情爆发以来首次由负转增。其中，在语言培训学校等日语教育机构就读的留学生超过9万人（数据来自日本学生支援机构调查），创历史新高。

日语是一门复杂的语言，众多留学生都在埋头苦读，对于那些来自亚洲非汉字圈的学生来说，掌握汉字读写尤为吃力。同时，他们中的大多数人都靠打工维持生计，而近期飞涨的物价更令他们的生活雪上加霜。他们还面临着从语言培训学校毕业后升学或就业时的壁垒。

根据日本出入国在留管理厅的数据，截至2024年6月末，留学生人数已达约37万人。按国籍来看，中国（134239人）居首，其后依次为尼泊尔（73136人）、越南（43760人）、缅甸（17917人）、韩国（14610人）、斯里兰卡（13409人）、孟加拉国（8828人）。可见，来自亚洲的留学生占绝对多数。

同样根据日本出入国在留管理厅数据，截至2025年2月，日本全国共有862所语言培训学校。各校情况应该都有所不同，笔者走访了东京都内的一所语言培训学校，想听一听师生们的真实声音。

中国留学生，应试导向的“双校生”

在一个20人规模的班级里，有来自中国、马来西亚、尼泊尔、印度、蒙古等多个国家的留学生。其中，中国留学生是该班的问题所在。数名日语教师称（中国留学生）“上课态度散漫”“自尊心强，难以管教”。

一名资深教师描述道：“（中国留学生）一上课就趴在桌上。他们似乎不知道自己想在日本做什么。我感觉现在的中国留学生里多了不少‘缺乏进取心的孩子’。”

21世纪头十年，日本社会对中国留学生的评价甚高，认为他们是“优秀的人才”，能够在短时间内把日语说得很好。而今，很多年轻人是为了逃离本国经济增速放缓、不好就业的环境才选择赴日留学的，由此给人形成两极分化的印象：有的学生目标明确、积极进取，有的学生干劲全无，已然“躺平”。据教师们反映，部分学生也曾向他们倾诉“没有朋友”“缺乏父母的关爱”“讨厌学习”等这个年纪的孩子特有的烦恼。

尽管如此，他们的“日语能力测试”（本文下称“JLPT”）成绩并不差。由于JLPT的 N1（高级）、N2（中高级）证书对升学和就业至关重要，前述日语教师称“越来越多的中国学生将‘应试日语’置于课堂内容之上”。他们有着充裕的家庭经济支持，不必靠打工维生，于是上午在语言培训学校上课，下午在升学补习班上课，成为应试“双校生”。

相较于那些来自亚洲非汉字圈的留学生，中国留学生在升学、就业中仍占据优势。

非汉字圈留学生，温饱成难题的日常

日语被称为“孤立的语言”，它与其他语种的关联尚未得到证明。对于非汉字圈学生来说，光是记敬语、记动词活用就足够费劲了，再加上汉字读写这个巨大的障碍，他们的JLPT成绩难有提升。

一名尼泊尔留学生参加了JLPT却未达及格线，低落情绪难掩。他用日语结结巴巴地袒露了心声：“我们拼命地学习汉字，可还是怎么都考不过JLPT。我们没有钱，也上不了大学。”

除中国留学生外的亚洲留学生，大部分都不仅要苦学日语，而且要打工赚生活费，还为留学而欠债。

很多留学生在便利店、餐饮店打工，也有留学生选择兼职送报纸。这类兼职虽然有好处，有的能提供学费支持等，但对兼职人员的体力要求很高。学生12点多钟下课，13点半前得赶到报纸销售店开始准备晚报投递。送完晚报，完成收尾工作已经18点左右了。此时，离次日晨报投递工作开始有六七个小时的“自由时间”。兼职人员必须抓紧吃饭、学习、洗漱、睡觉，大概在凌晨1点左右到岗工作。最大的问题在于睡眠被分割，有时还导致在语言培训学校的课上打盹或迟到、缺勤。

一名蒙古留学生说：“我每天的睡眠被分成两次，每次几个小时。起初还能坚持，后面越来越疲惫。冬天路面结冰，很滑，有学长骑摩托车摔倒了，报纸散落一地。”

近来，尤其城市的物价持续上涨，有的学生甚至连温饱都成了难题。一名马来西亚留学生说：“日本的面包又小又贵，吃了两个甜面包还是饿。我也不想顿顿都吃便利店的盒饭。在我们国家卖得非常便宜的水果，在这里贵得叫人难以置信。

遥不可及的追梦之路

谈及未来，接受采访的亚洲留学生们的眼睛里都闪烁着光：“我想进入美容行业”（尼泊尔留学生）、“我想成为一名设计师”（尼泊尔留学生）、“我想当航天工程师”（蒙古留学生）、“我希望进日企，成为部门领导”（印度留学生）……但是他们追梦之路荆棘满布。

日本法律允许留学生每周打工不超过28小时。对于上午上课、下午打工，无暇娱乐的他们而言，决定前程的夏季本是关键期，却已有人选择放弃。一名来自马来西亚农村的留学生，原本计划报考美容专科学校，却因“除了学费，教材费、实习费等加起来金额不小，发现自己根本负担不起”，不得不放弃升学的梦想。

一名临近30岁的泰国留学生，原本想接受新的挑战而立志赴日留学，（来了日本）却对求职产生了犹豫。在了解了日本面试礼仪、着装等的详细规则后，他改变了想法：“如果有一份不那么让人拘谨的工作就待在日本，如果找不到就回国。”

企业、留学生均需长远眼光

亚洲一些留学生输出国存在留学中介产业链。如果碰上“黑中介”，想出国留学就得举债支付高昂的中介费。一旦陷入剥削陷进，留学生在日本期间就不得不超时打工以挣钱还债。加之一部分人假装留学实为赴日挣钱，这导致日本社会对亚洲留学生形成了负面印象。

在职场上，他们往往被定位为“库房劳动力支柱”。这是因为，企业往往要求核心岗位的外籍人材自入职之初就具备N2、N1的水平。而非汉字圈留学生中也不乏勤奋努力、潜力出众者，企业乃至社会应当投入时间和成本帮助他们成长。

长年在日本大型人才服务公司从事外籍人才培养的石弘哲先生认为：“企业与地方政府合力培养一些理解日本文化的外籍管理人员，使其成为连接其同胞与日本社会、企业的‘桥梁型人才’，这很重要。”

而横滨市从事外籍人才中介的JOINT ASIA公司法人代表杉本希世志先生则指出：“例如IT工程师在日本严重短缺，每家（有此用人需求的）企业应该都有长期聘用、培养的意愿，但令企业痛苦的是频频遇到‘一培养起来就离职’的人，让企业在人才培养方面的先行投资打了水漂。”

外国留学生若想成才并在日本实现个人价值，在日本社会生存下去，自身也得有长远的视角和足够的思想准备。

标题图片：东京新大久保地区聚集着大量语言培训学校，形成了以亚洲人为主的多元文化生活街区（2023年7月11日，时事社）

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