日本葡萄酒的潜力（中）：受到世界关注，日本人重新认识本土葡萄酒的魅力

发现日本葡萄酒的存在，为其实力咋舌，这样的场景在世界各地不断上演。2025年2月9日，法国勃更第举办了一场日本葡萄酒品鉴会，来自日本的139个品牌、600瓶葡萄酒荟聚于此。这场品鉴会正是这类剧情上演的“热点场景”。日本葡萄酒正在海外走红，热度在日本人不知道的地方悄然酝酿。而这一现象对日本葡萄酒行业产生了确实的影响。

日本葡萄酒在勃更第热度飙升

法国葡萄酒顶级产地勃更第，中心城市博纳一座古老的教堂里，举办了一场日本葡萄酒品鉴会“日本葡萄酒沙龙”（以下简称“SVJ品鉴会”）。这是继2023年第一届之后的第二届。据执行委员长岩崎元气介绍，本届有50家酒厂参与，其中有14家酒厂员工亲赴法国参加沙龙。

沙龙有约600人参加，当地葡萄酒商人、葡萄酒生产者、餐饮店相关人士和葡萄酒收藏家占多数，也能看到不少旅居法国的日籍人士的身影。第一届的参加人数是450人，由此可见，日本葡萄酒在法国的关注度正在飙升。



“日本葡萄酒沙龙SVJ”会场Oratoire 教堂（图片左后方）所在的街区



博讷医院是首屈一指的旅游景点，它曾是一家免费医院，通过酿造葡萄酒来充作运营开支，原本就与葡萄酒有着深厚渊源

法国电视台和NHK巴黎分局等多家媒体也前来采访。生产商中还不乏大佬的身影，如勃艮第自然派酿酒师代表人物菲利普·帕卡莱。他说自己关注日本葡萄酒已有10年。

从17世纪起就在热夫雷-香贝丹村酿造葡萄酒的名门酒庄“杜卡酒庄”现任庄主伯特兰德·杜卡分享了他参加品鉴会的感想。

“日本各地种植不同风格的黑皮诺，这点很有意思。我们会受到勃艮第传统的束缚，所以知道日本酿酒师可以更天马行空地酿酒后，我很羡慕。”

在名震全球的酒乡勃更第，日本葡萄酒会获得怎样的评价？品鉴会现场赞美之声不绝于耳。让法国人耳目一新的是，日本葡萄酒虽然和勃艮第用了同样的葡萄品种（黑皮诺、霞多丽），却能表现出轻透纤细的口感，而日本独有的品种“贝利麝香”和只有日本人用来酿酒的特拉华葡萄又带来全新的风味。住在附近的葡萄酒收藏家说：“黑皇后的口感是前所未有的。我很想入手一瓶，扩充我的收藏。”黑皇后和贝利麝香一样，都是日本育种的杂交品种（黑葡萄），酿出的葡萄酒色彩浓郁，有淡淡的香料风。



勃艮第当地的日本人社区也前来助力。品鉴会有139品牌、600瓶葡萄酒可供试饮

日本风土尽显在风味中

人们最关注的是上篇报道中介绍过的北海道余市町的“贵彦酒庄”，看来酒庄大名和葡萄酒产品“七之森·黑皮诺”“七之森黑中白”在法国已经声名大噪。

其他获得好评的，还有长野县的“Nagomi Vineyards”、新潟县的“Fermier”、奈良县的“木谷葡萄酒”等。“Nagomi Vineyards”的池敬絃说：“我感觉这次和上次相比，大家对日本葡萄酒的态度从‘好奇’变成了‘爱好’。”而且很多人来咨询具体购买事宜。池敬絃的葡萄酒在第一届SVJ品鉴会后，已经荣登巴黎米其林1星餐厅“茶怀石 秋吉”的酒单。

“Fermier”的本多孝称：“参加这场品鉴会，有机会让勃艮第的生产者及很多专业人士品尝我家的酒，得到他们的反馈。我想参考他们的意见，继续打磨自家葡萄酒的品质。如果有交易意向，那是再欢迎不过的了。如果真成了，也算是推广了一把自己的品牌。”

“木谷葡萄酒”的木谷一登也是第二次参加品鉴会。他向我们分享了参加品鉴会的意义：“去年参加的时候，得到了法国这边的评价。我后来参考他们的意见，加以改良，更强调酸味的呈现，于是对采摘期做了精细化管理。”



“贵彦酒庄”的展区，酒庄员工向来客介绍产品



左边是专做日本葡萄酒采访和发稿的葡萄酒记者。右边是勃艮第德蒙蒂酒庄的庄主埃迪安•德蒙蒂，他在北海道也布局了酿酒产业。这次他也是带着产品来参加的

日本人柳濑充在巴黎开了一家肉菜和葡萄酒的餐厅“Vertu”，是老板兼主厨。他这样讲述自己的品鉴感想：“我觉得许多酒里都有独特的日本味，风土特色鲜明。我巴黎的店里也想用一用。巴黎人有很多人喜欢日本，我觉得他们会感兴趣的。”柳濑当即决定给自家店上一些“Nagomi Vineyards”的酒。

在荷兰专做日本葡萄酒进口业务的“GUBI GUBI”公司创始人冈德之也参加了SVJ品鉴会。他的展区是场内唯一可以现场购买葡萄酒的展区，商品早早售罄。如同“GUBI GUBI”的这种前所未有的业态，今后必将为日本葡萄酒在全球攻城略地做出更多贡献。

酿酒人受到的震撼和鼓励

许多参加SVJ品鉴会的酿酒人在品鉴会后，都获得了参观考察、杜雅克酒庄、菲利普·帕卡莱酒庄等8家勃艮第实力酒庄的机会。主办人岩崎解释道：“考察当地酒庄，跟宣传日本葡萄酒、获得法国人对日本葡萄酒的评价一样重要，是举办SVJ品鉴会的重要目的之一。”参会者事后通过SNS等平台不约而同地表示“大受震撼”。



从左到右是“Nagomi Vinyards”的池敬絃、“GUBI GUBI”的冈德之和主办者兼葡萄酒生产者岩崎元气

岩崎在勃艮第花了7年学习葡萄酒酿造，构建人脉网。在此基础上，才有了SVJ品鉴会的策划立案和举办。现在他回到日本老家栃木县，准备在当地酿造葡萄酒。他轻松地跨越国境，活跃在国际舞台。可以说，他所代表的一群年轻人的生活方式和商业模式开了花结了果，才有了现在“日本葡萄酒的勃兴”。岩崎今后打算把品鉴会开到巴塞罗那等全球各大主要城市去。

日本葡萄酒的口碑以远超国内认知的速度和深度，在全球出圈。就像入境游的外国游客捧红了一批日本人鲜有问津的景点那样，我们也会从来自海外的信息中，重新认识日本葡萄酒的价值——这样的时代已经到来。

（未完待续）

撮影：浮田泰幸

标题图片：当地餐饮行业相关人士认真品鉴日本葡萄酒

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。