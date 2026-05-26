用日本国礼“轮岛涂”漆器，品美味日料

日本石川县的传统漆器工艺“轮岛涂”，在2024年的能登半岛大地震中受到重创。而今，在石川县金泽市中心，老字号“田谷漆器店”运营着一家可用轮岛涂漆器餐具用餐的餐厅，旨在传播轮岛涂漆器之价值，并为地区灾后重建尽一份力。

品当地美食，感受轮岛涂漆器质感

老字号田谷漆器店于2021年在石川县金泽市中心开设了餐厅“CRAFEAT”，店名是由“CRAFT（工艺）”与“EAT（饮食）”组合而成的造词。其理念是让顾客在品尝当地食材美味的同时，感受石川县的传统漆器轮岛涂的内在魅力。餐厅一层是日料便餐吧，二层则提供使用石川县食材烹制的套餐。

顾客手拿轮岛涂餐具品味当地美味，还能从厨师和员工那里聆听关于漆器餐具的故事，了解其独特的魅力。餐厅负责人田谷昂大表示：“嘴唇碰到餐具时的柔滑触感，握在手中时感受到的温度，也都是用餐体验的一部分。只有亲手触摸、实际使用之后，才能真正体会到轮岛涂漆器的精良之处。”



用田谷昂大设计的漆器套盒“重箱”品味美食（图片：中原美绘子）

某天的开胃菜是一道将岩牡蛎和当地产黄瓜磨成的酱汁用勺子搅拌后食用的菜品。它被盛放在由田谷昂大以日本四季为主题设计的图案风格明快的双层“重箱”（传统的漆器日料多层餐盒——译注）中。盖子共有四种，分别代表日本的四季。春季是站在盛开的樱花树下的“开花爷爷”（日本民间故事中的人物——译注），夏季是眺望红富士(*1)的“辉夜姬”（日本古典文学作品《竹取物语》中的人物——译注），秋季是在纷飞红叶中策划如何击败鬼怪的“桃太郎”（日本民间童话中的英雄人物——译注），冬季则描绘了在飞雪中祈拜笠地藏菩萨的老人（取自日本民间故事《笠地藏》——译注）。

田谷介绍道：“（多层漆器套盒）重箱通常用于盛装新年的“御节料理”，而我们设计了四种描绘四季的盒盖，可以像换季更衣那样全年使用。此外，图案中还使用了轮岛涂的传统技艺‘研出蒔绘’，让金粉从彩漆中柔和地显现出来。而在绘制富士山时，还运用了随视角变化让图案呈现不同光效的技法。”

菜单的制定则充分考虑了轮岛涂漆器及餐具的特点。为了让顾客能更好地感受轮岛涂漆勺的触感，厨师奥村仁设计了一份清爽易食的菜单。他解释说：“这就像葡萄酒与菜肴之间的完美搭配一样，我们会考虑如何将餐具和与之相得益彰的菜品搭配在一起。”

套餐所使用的器具总价高达约200万日元，但许多顾客被其温润细滑的手感所打动，会在用餐后当场购买。

田谷昂大之所以开办这家餐厅，是出于对轮岛涂所面临的危机的担忧——人们认为轮岛涂是高级的“观赏性工艺品”，日常使用机会不断减少。新冠疫情暴发期间，游客数量骤减，他因此萌生了这样的想法：在石川县首府金泽市创造一个让人们感受轮岛涂漆器的品质的平台，同时传递能登半岛与轮岛的魅力，进而吸引人们亲往当地游览。



在位于金泽市的CRAFEAT餐厅接受采访的田谷昂大（图片：中原美绘子）

地震后的新使命

不过后来，这家餐厅又肩负起了更具意义的使命。

2024年1月1日，轮岛市所在的能登半岛遭遇里氏7.6级强震。市内的工厂、办公楼等全部倒塌，田谷漆器店即将完工的轮岛涂漆器展馆也在震后的火灾中被烧毁。多年积累毁于一旦，令人深感失落。



田谷昂大拿着在被毁的工坊一楼找到的轮岛涂漆器，2024年1月16日于石川县轮岛市（图片：时事社）

不过，失意之中的田谷昂大做出了一个决定：“轮岛要重建成一座新的城市，或许需要很多年，但我们可以先从自己力所能及的事情做起。”正是因为面对着旅游资源的流失、客流中断的困境，才令他萌生出了要推广轮岛涂漆器的想法。

地震发生后的两年里，田谷昂大逐步完善了一个连接轮岛涂生产、销售与观光的基地。他将倒塌的公司总部清理为平地，设置了10间移动住房，将它们作为展厅、办公室和住宿场所，正式启动了新业务。2025年7月，工坊正式恢复运作。为了重新吸引人们来到当地，他一直思索的是如何更好地向人们传递能登与轮岛涂漆器的魅力。同时，田谷也一直通过金泽的“CRAFEAT”进行着宣传活动。

在轮岛，尽管受灾建筑的拆除工作取得了一定进展，但有不少地区，包括遭遇大火的观光地轮岛的早市等，仍处于空地状态，尚未开始重建。正因如此，田谷漆器店的行动为这座城市带来了希望。田谷昂大坚定地表示：“我认为通过商业活动而非志愿者服务来振兴能登半岛，切实打开轮岛涂漆器的销路，并将利润回馈给当地，必将有助于重建。”



田谷昂大在公司总部所在地安装了移动房屋，将其作为展厅、办公室和住宿场所（图片：田谷漆器店）

拥有500年历史的传统工艺品“轮岛涂”漆器

轮岛涂漆器是日本代表性的传统漆器，被认定为国家重要无形文化遗产。它以榉木等木材为原料，既有光泽美丽的外观，又是经久耐用的生活用品，且越用越有韵味，体现了兼具实用性与功能性的“‌用之美‌”理念。

现存最古老的轮岛涂漆器，被认为是保存在轮岛市内的重藏神社的“朱漆门扉”（相传制造于1524年）。到了室町时代（1336年-1573年），轮岛涂的主要使用者是平民百姓，而后通过武士与商人推广开来，到16世纪下叶成为国内外闻名的日本代表性漆器。



轮岛涂漆器的“用之美”（图片：田谷漆器店）

轮岛涂之所以声名大振，很大程度上还得益于其底漆中混合了被称为“地粉”的轮岛产硅藻土，从而增强了其耐用性。此外，“布着”“本坚地”等技术的确立也起到了重要作用。“布着”是指用布料加固木质地的脆弱易裂部位，比如器物的边缘和接缝处等；“本坚地”则是多层反复的涂漆技艺。田谷昂大表示：“当我在能登半岛地震后的全毁的工坊废墟中发现了完好无损地留存下来的漆器时，再次切身感受到了它的坚固。”

漆器表面施以“蒔绘”漆工艺技法，先用漆绘制好图案、纹样，趁漆未干时撒上金粉、银粉。金粉根据颗粒粗细分为10种，通过其差异来表现远近层次感。田谷昂大说：“例如，松树的立体感，就是通过不同粗细的金粉颗粒来实现的，这犹如极致的水墨画对吧？漆的硬化速度比较慢，最初如婴儿肌肤般柔软，随着时间的推移会越来越坚韧。不仅如此，使用次数越多，漆器会产生一种温润而服帖的独特质感。”

成为日本国礼

轮岛涂的制作采用的是分工协作方式。田谷昂大负责的是涂漆工序，并统筹整合工匠团队，承担从产品策划、设计到销售的全程经营活动。在传承传统价值的基础上，他还积极推进将轮岛涂技艺运用于其他产品的工作，例如中国茶具、美国钢笔、首饰盒、表盒等等。

2024年4月，日美举行首脑会谈，时任日本首相岸田文雄访问白宫时，赠送给时任美国总统拜登的礼物，正是田谷漆器店制作的轮岛涂咖啡杯和圆珠笔。据称，岸田文雄还告诉拜登，这是灾区的年轻工匠特地为此行制作的作品。



赠送给拜登的田谷漆器店轮岛涂咖啡杯（图片：田谷漆器店）

虽然很难想象西方家庭在日常生活中使用轮岛涂餐碗的场景，但若将轮岛涂技艺应用于首饰盒或家具，其精美设计想必能得到认可。通过多样化的形式推广轮岛涂漆器，提高其知名度，这是一种兼顾传承与创新的策略。

轮岛涂是与时俱进、灵活变通的。田谷昂大本人也决心继续努力：“我们希望踏踏实实地做好自己的工作，一步一个脚印，展现出灾区振兴的景象。”



在CRAFEAT，品味完用当地食材烹饪的菜品后，还可以购买同款漆器餐具（图片：中原美绘子）

标题图片：CRAFEAT提供的日料套餐中使用的田谷漆器店的各种漆器餐具（中原美绘子）

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