2020年日本大事记 五月

大事记

因新冠病毒疫情扩散而发布的紧急事态宣言全面解除、政府放弃在本届国会上通过检察厅法修正案的计划……，请看2020年5月日本要闻回顾。

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安倍晋三首相决定，作为新冠病毒防控措施而向全国各都道府县发布的紧急事态宣言，时效将延长至5月31日。

日本相扑协会宣布中止举办大相扑夏季赛事（原定于24日开赛）。

总务省发布数据显示，国内15岁以下儿童人数（截至4月1日的推算值）为1512万人，较去年减少20万人，已连续39年减少，创下历史最低纪录。

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厚生劳动省以特例形式批准了抗病毒药“瑞德西韦”用于治疗新冠肺炎。该药成为日本国内首款新冠肺炎治疗药物。

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京都市埋葬文化遗产研究所宣布，在京都市上京区的京都仙洞御所内发现了“京都新城”的石墙和护城河遗迹，它被认为是丰臣秀吉生前下令建造的最后一座城堡。



向媒体公开的“京都新城”的部分石墙和护城河遗迹。这是首次发现的该城堡相关遗迹，2020年5月12日，京都市上京区（时事社）

丰田汽车公司宣布，预计2020财年的并表决算经营利润将减少5000亿日元，同比降幅为79.5%。

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原子能规制委员会判断认为，位于青森县六所村的日本原燃公司废弃核燃料再处理工厂“符合”新的安全标准，满足了开工的必要条件。

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政府解除了39个县的新冠肺炎紧急事态宣言。这是在对一周内每10万人中累计感染者降至0.5人以下等标准进行综合判断后做出的决定。



小学开始分批返校，孩子们在进入教室之前测量体温（右）。每个班级分成两组，轮流上课，2020年5月18日，北九州市户畑区（时事社）

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政府和执政党放弃了在本届国会上通过旨在推迟检察官退休年龄的检察厅法修正案的打算。

内阁府公布了一到三月的GDP估算值。较前一个季度环比减少0.9%，折合年率为-3.4%。

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广岛地方法院对被控在去年7月参议院选举中违反公职选举法（收买罪）的自民党参议员河井案里（广岛选区）公设第二秘书立道弘（54岁）举行第二次公判，被告承认起诉内容属实。

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日本高等学校棒球联盟决定中止举办夏季甲子园大赛。这是79年来首次、历史上第三次中止举办夏季大赛。

日本政府观光局公布数据显示，4月的访日游客（推算值）人数为2900人，同比减少99.9%，自1964年开始实施统计以来首次单月低于一万人。

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政府解除了大阪府、京都府和兵库县等近畿地区三府县的新冠肺炎紧急事态宣言。

东京高等检察厅检察长黑川弘务（63岁）承认在政府宣布紧急事态宣言后，曾与报社记者等人打麻将赌博，已经提交辞呈。

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政府解除了东京、神奈川、埼玉、千叶、北海道等五个都道县的新冠肺炎紧急事态宣言。时隔48天，终于迎来了全面解禁。



东京新宿街头电子显示屏播出了全面解除紧急事态宣言的新闻，2020年5月25日下午（时事社）

相关报道

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厚生劳动大臣加藤胜信宣布，由于目前的数据尚未证实新冠肺炎候选治疗药“法匹拉韦”的有效性，所以已经放弃在5月底以前批准用该药治疗新冠肺炎的计划。

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京都府警方认定，在去年7月动画制作公司“京阿尼”第一工作室（京都市伏见区）36人死亡的纵火杀人案件中，嫌疑犯青叶真司（42岁）涉嫌杀人和纵火，对其实施了逮捕。

政府召开内阁会议，敲定了包含新冠肺炎应对措施在内的2020年度第二次补充预算案。一般会计总额为31.9114万亿日元，综合事业规模达到117.1万亿日元。

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由三岁赛马参赛角逐全国第一的“第87届日本德比马赛”，以无观众形式在东京赛马场举行，人气最高的铁鸟翱天（Contrail）夺得冠军。继获得皋月奖之后，又拿下经典赛冠军，成为史上第七匹保持全胜纪录的双冠王。

标题图片：百货商店重新开业，营业员头戴防护罩接待顾客，2020年5月26日，东京都新宿区小田急百货公司新宿店（时事社）