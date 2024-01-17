（视频）金泽：十大精选夜景

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在金泽，古老街景和现代建筑交相辉映。本视频精选了十处独具金泽特色的美丽夜景。那些旅游必去的景点，比如金泽城公园、兼六园、茶屋街等，到了夜晚又会呈现出与白天截然不同的景象。

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（1）金泽站

伴随北陆新干线通车，金泽站焕然一新。2011年，美国旅游杂志《漫旅Travel+Leisure》网络版将它评选为“世界最美车站”之一。金泽站的标志性建筑是位于正门的“鼓门”，其灵感来自金泽盛行一时的传统表演艺术“能乐”中使用的鼓。日落后，在灯光的照耀下，鼓门显得更加雄伟壮观，引人入胜。

（2）金泽城公园和兼六园

它们都是家喻户晓的金泽观光名胜。在四季的不同节点都会举办灯光秀活动，期间游客可以观赏园内的夜景。在梦幻般的灯光点缀下，金泽城的三御门、兼六园的徽轸灯笼（因形似琴腹下转动琴弦的轴“徽轸”而得名——译注) 、蜿蜒的小河流水和珍贵的树木美轮美奂，让人流连忘返。

园内的玉泉院丸庭园由加贺藩第三代藩主前田利常修建，后经历了各代藩主的改建。明治时期，庭园被废弃，但在2015年获得重建。独具匠心的石墙在绚丽灯光的映衬下熠熠生辉。

（3）尾山神社 神门

尾山神社供奉着加贺藩创建人前田利家及其正室阿松。神社的标志性建筑“神门”建于明治8年（1875年），现已成为国家重要文化遗产。神门的三层镶嵌着彩色玻璃，是日西合璧的建筑风格，在夜晚的灯光映衬下显得格外美丽。

（4）东茶屋街

东茶屋街是“三大茶屋街”之一。这里白天游人如织，晚上清闲静谧。石板路和茶馆式建筑在街灯的照射下，营造出城下町(*1)特有的风情。

（5）金泽文艺馆

金泽文艺馆坐落在市中心桥场町十足路口。游客可以在这里看到以金泽作家为主的书籍和藏品。这座经过改造的西式建筑建于昭和4年（1929年），原是一家银行。景观灯点灯时间为日落至夜晚10点。

（6）四高记念文化交流馆

从明治26年（1893年）起的约六十年里，四高记念文化交流馆一直是旧制高等学校（明治时期至昭和前期的一种教育机构，相当于大学预科——译注）的校舍。校友中有许多文化名人和财政界精英，其中包括世界知名的佛教哲学家铃木大拙、哲学家西田几多郎、小说家井上靖等。“晚间画廊”展览室开放至晚9时，但开放时期和开放日另有规定。

（7）石川红砖博物馆

石川县立历史博物馆是一座经修复后重新利用的红砖建筑，最初作为陆军兵器库而建，战后曾是金泽美术工艺大学的校舍。这座历史悠久的建筑到了晚上也别具情趣。因其保存完好并作为博物馆得到重新利用而受到高度评价，被指定为国家重要文化遗产。

（8）金泽市民艺术村

该设施为市民举办艺术文化活动提供支持，由原来的纺织厂仓库改建而成。此处设有艺术家工作室、工作坊等，供市民开展戏剧、音乐和美术等各种创作活动。设施全年24小时开放，但美丽的灯光秀在晚上9点结束。

（9）椎木迎宾馆

原是石川县政府办公大楼，建于大正13年（1924年），翻修改造后，于2010年作为椎木迎宾馆重新开放。建筑物正面保留了当初的砖砌结构，而背面则大胆地改建成现代化的玻璃空间。现在它已经变身为迎宾馆，附设有旅游资讯服务中心、活动区和会议室等。景观灯中的建筑，呈现出复古与现代的完美融合。

（10）金泽21世纪美术馆

金泽21世纪美术馆因其精美的现代建筑风格而受到人们的喜爱。这座圆形建筑采用玻璃外墙，在景观灯照射下呈现出一派未来景观。

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视频：金泽有线电视网

标题图片：金泽站鼓门