2020年日本大事记 十一月

大事记

Newsfrom Japan

“大阪都构想”经居民投票后第二次遭到否决、首相菅义伟与美国下任总统拜登举行首次电话会谈、政府调整Go To Campaign活动……，请看2020年11月日本要闻回顾。

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围绕是否支持废除大阪市区划，重新划设四个特别区的“大阪都构想”这一问题举行的居民投票公布开票结果，反对票略多于赞成票。这是“大阪都构想”继2015年投票以来第二次遭到否决。日本维新会党首松井一郎（大阪市长）表示将在2023年4月市长任期届满后退出政坛。

第162届天皇奖秋季赛马在东京赛马场举行，杏目（Almond Eye）夺得冠军。这是它第八次夺得草地一级（GI）赛冠军，创下中央赛马会历史上的新纪录。

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农林水产省宣布香川县三丰市一养鸡场发生高致病性禽流感疫情。这是时隔两年零十个月后，日本国内养鸡场再次发生疫情。截至11月25日，加上福冈和兵库两县，今年已有三个县共10个养鸡场发生疫情。

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日经平均指数以24325.23点收盘，较前日上涨219.95点，升至大约29年来的高位，这也刷新了泡沫经济破灭后的最高点位记录。

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向国内外宣示秋筱宫成为皇位第一顺位继承人的“立皇嗣之礼”在皇居举行。



秋筱宫在“立皇嗣宣明之仪”中从德仁天皇面前走过，2020年11月8日，皇居“松之间”宫殿（时事社）

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宫城县知事村井嘉浩表示，同意东北电力公司重启东日本大地震后一直处于停机状态的女川核电站2号机组（位于宫城县石卷市女川町）。

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首相菅义伟与美国下任总统拜登举行首次电话会谈。双方确认美国新政权上台后将继续致力于加强日美同盟关系。

因观测到宇宙基本粒子“中微子”而获得2002年诺贝尔物理学奖的东京大学特别荣誉教授小柴昌俊离世，享年94岁。



东日本大地震发生不久后，建筑家安藤忠雄（右二）和诺贝尔物理学奖获得者小柴昌俊（右三）等人宣布设立救助孤儿的育英会（东京霞关文部科学省），2011年5月（时事社）

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社民党召开临时党大会，以多数赞成通过了立宪民主党提出的应该允许愿意并入的人员退党的议案。党首福岛瑞穗表示将留在社民党，党派分裂已成定局。

为振兴上方(*1)歌舞伎做出巨大贡献的歌舞伎演员坂田藤十郎（本名林宏太郎）离世，享年88岁。他生前曾荣获 “人间国宝(*2)”文化勋章。

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日中韩与东盟（ASEAN）等15国于正式签署了区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。以工业制品为主的零关税产品整体比例将达到91%。

国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫访日。16日分别与首相菅义伟和东京都知事小池百合子举行会谈，确认将争取如期举办已推迟至明年夏季的东京奥运会。

野口聪一（55岁）等四名宇航员搭乘的美国“龙飞船”号第一艘商用宇宙飞船从美国佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。

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内阁府公布了2020年第三季度（7-9月）国内生产总值（GDP，季度调整值）估算值。环比增长5.0%，按年率换算增长21.4%。

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围绕高放射性废弃物（核废料）的最终处理场选址问题，原子能发电环境建设机构（NUMO）宣布已经率先在北海道寿都町和神惠内村启动了“文献调查”。

日本文化厅宣布，联合国教科文组织（UNESCO）的评估机构建议将修复日本传统木造建筑的“传统建筑工匠技艺”列入非物质文化遗产名录。

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东京都将都内新冠疫情警戒级别调升为最高级。26日，都政府决定再次要求提供酒类的餐饮店缩短营业时间。

旅居福岛县南相马市的作家柳美里（52）的长篇小说《JR上野站公园口》英文版获得全美图书大奖翻译文学奖。

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鉴于新冠病毒感染人数激增，政府决定调整旨在拉动内需的Go To Campaign活动。24日，政府决定将疫情出现扩散的札幌和大阪两市暂时排除在旅游支援项目“Go To Travel去旅游”适用范围之外。

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据悉，针对前首相安倍晋三的后援会于“赏樱会”前夕在东京都内举办的晚餐会，东京地方检察厅特侦部要求安倍的公设第一秘书等人配合进行问询调查。

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菅义伟首相在首相官邸与中国国务委员兼外长王毅举行会谈，强调了稳定的日中关系的重要性，并对中国公务船在冲绳县钓鱼岛周边海域的活动、中国大陆加强管制香港的形势表达了忧虑，要求“以积极态度加以应对”。

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日本国内某著名媒体援引多位政府及执政党相关人士称，推迟原定于2021年1月解散众议院举行大选计划的概率变大。据称，首相菅义伟判断认为目前更应该致力于全力控制疫情和重振经济。

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在55岁生日前举行的记者会上，秋筱宫表示同意长女真子（29岁）与小室圭（29岁）结婚。

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标题图片：国际奥林匹克委员会（IOC）主席托马斯･巴赫（前排右三）考察国立竞技场并回答记者团提问，2020年10月17日，东京都新宿区（时事社）