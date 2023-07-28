土用丑日吃鳗鱼，物价高涨也要奢侈一把

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即将到来的7月30日是夏季的“土用丑日(*1)”，百货商场和超市的鳗鱼商战日趋白热化。尽管在物价高涨的环境下，人们平时都习惯了收紧钱袋子，但商场相关人士表示“许多人还是愿意在特殊的日子里奢侈一把的”。除了在老字号经典名品上比拼豪华外，各家商户也开始照顾民众的节约心理，推出了一些“变种商品”。

大丸百货东京店（东京都千代田区）推出了可以同时品尝鳗鱼和黑毛和牛的“土用丑日之牛牛元气便当”（3240日元）和“烤牛肉与四万十鳗鱼米饭便当”（3402日元）。西武百货池袋总店（东京都丰岛区）则将“野田岩”等老字号烹制的高档食品的进货量较去年增加了一成。

AEON RETAIL（千叶市）将大约比普通鳗鱼蒲烧重50%的特大号“鹿儿岛县产鳗鱼蒲烧”（3758日元）的备货量较去年增加了30%。据说这是因为新冠疫情激发的民众注重丰富家庭餐桌的需求始终保持旺盛。

今年鳗鱼的进货价格较高，但市场上也能买到各种价格平易近人的商品。阪神百货梅田总店（大阪市）推出了一款只有烤鳗汁配米饭的“无鳗肉的烤鳗汁米饭便当”（580日元）。相关负责人表示，“丑日临近，吃鳗鱼的人越来越多。预算有限的消费者选择这款产品即可品尝到鳗鱼滋味”。

大丸百货东京店推出了用烤猪肉替代鳗鱼蒲烧的“豚蒲盖饭”（810日元），西武百货池袋总店推出了用鳗鱼片和牛油果制作的“牛油果鳗鱼卷”（450日元）。

今年的夏季丑日正好是7月30日星期日。新冠疫情平息之后，政府放宽了行动限制，焰火大会等活动也越来越多，各家商户都在摩拳擦掌，热切期待“顾客盈门”。



大丸百货东京店推出的“烤牛肉与四万十鳗鱼米饭便当”（大丸百货提供）



西武百货池袋总店推出的“牛油果鳗鱼卷”（西武百货提供）



阪神百货梅田总店推出的“无鳗肉的烤鳗汁米饭便当”（阪神百货提供）

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