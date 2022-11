Cien castillos de Japón®: el castillo de Gifu (Gifu)

Los castillos de Japón

El castillo de Gifu es una fortaleza de montaña construida en la cima del monte Kinka, de 329 metros de altura. Oda Nobunaga lo bautizó así y acometió en él una reforma de gran envergadura cuando se convirtió en su señor, en 1567. Se conservan escritos del misionero portugués Luis Fróis en los que este habla de la belleza y la fastuosidad del castillo.

Castillo de Gifu (Gifu)

Año de construcción: 1201

1201 Primer señor del castillo: Nikaidō Yukimasa

Nikaidō Yukimasa Elementos destacados: el torreón (reconstrucción) y las ruinas de la residencia de Oda Nobunaga

el torreón (reconstrucción) y las ruinas de la residencia de Oda Nobunaga Entrada: 200 yenes (mayores de 16 años); el billete de ida y vuelta para el teleférico del monte Kinka cuesta 1.100 yenes (mayores de 12 años).

200 yenes (mayores de 16 años); el billete de ida y vuelta para el teleférico del monte Kinka cuesta 1.100 yenes (mayores de 12 años). Dirección: Gifu-shi Kinka-zan Tenshukaku 18

Gifu-shi Kinka-zan Tenshukaku 18 Sitio web oficial: Página oficial de la ciudad de Gifu: el torreón del castillo de Gifu (disponible en varios idiomas con traducción automática)

El punto de partida hacia la unificación ideada por Oda Nobunaga

Cuentan que la primera persona en construir un castillo en el monte Kinka, lugar donde ahora se encuentra el de Gifu, fue Nikaidō Yukimasa, un general del período Kamakura, a comienzos del siglo XIII. Sin embargo, no fue hasta la época de Saitō Dōsan, el general del período de los Estados Guerreros apodado la Víbora de Mino, que se arregló para convertirlo en una ciudadela auténtica. En aquel entonces se llamaba castillo de Inabayama y tenía fama de ser una fortaleza inquebrantable ubicada sobre un precipicio. En 1567 Oda Nobunaga, yerno de Saitō, lo tomó, se proclamó su señor y le cambió el nombre por el de castillo de Gifu. Aunque no se conserva ningún edificio de la época, existen documentos del misionero portugués Luis Fróis en los que este afirma no haber visto ningún palacio que se pueda comparar con él en belleza, fastuosidad y limpieza.

El torreón del castillo de Gifu que se encuentra actualmente en la cima del monte Kinka es una reconstrucción de hormigón armado que data de 1956 y alberga exposiciones históricas. Además, desde el mirador del tercer piso se pueden contemplar el río Nagara, que pasa justo por debajo, y la ciudad de Gifu, así como Nagoya a lo lejos. Estas vistas permiten hacerse una idea de cómo se sentía Oda, que aspiraba a unificar Japón. Hay un teleférico hasta la cima del monte Kinka, lo cual facilita el acceso al otrora castillo de montaña inquebrantable; no obstante, se tardan unos diez minutos desde la estación del teleférico hasta el torreón y el camino tiene unas escaleras de piedra muy inclinadas, por lo que se recomienda llevar un calzado adecuado para caminar.

Información adicional sobre este lugar

Otros castillos de Gifu

Castillo de Iwamura

Otros lugares turísticos de la zona

Imagen del encabezado: la luna y el castillo de Gifu. (PIXTA)

(Traducción al español del original en japonés)