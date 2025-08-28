“Yūyake koyake”, la canción que llama de vuelta a casa a los niños, al atardecer

Instantáneas culturales

Guíade Japón

La famosa canción japonesa “Yūyake koyake” suena por los altavoces de muchos barrios, a última hora de la tarde, para animar a los niños a que vuelvan a casa antes de que oscurezca.

Hora de volver a casa

Al final de la tarde, en muchas ciudades y pueblos por todo Japón, una versión instrumental de la canción “Yūyake koyake” (que se podría traducir como “Brillo del atardecer”) suena por altavoces públicos para recordar a los niños que es hora de volver a casa. La canción comienza con estas líneas:

Yūyake, koyake de hi ga kurete

Yama no otera no kane ga naru Cuando el sol se pone entre el brillo del atardecer

Tañe la campana del templo de la colina.

La canción insta a los niños a “volver a casa con los cuervos”, que suelen regresar a sus nidos con el crepúsculo. En una segunda estrofa, menos famosa, la letra habla de la luna redonda y las estrellas refulgentes en el cielo nocturno, después de que los más jóvenes han llegado a casa sanos y salvos.

El uso diario de esos altavoces públicos es una forma de probarlos para asegurarse de que funcionan y podrán transmitir mensajes en caso de emergencia. La canción y la hora específicas cambian según la municipalidad y a veces la estación, pero “Yūyake koyake” es un estándar nacional. La melodía suele escucharse en algún punto entre las cuatro y las seis de la tarde, normalmente más temprano en invierno y más tarde en verano, para que indique el final del día justo antes del crepúsculo.

El yūyake del título indica un atardecer rico y colorido. Koyake, por otro lado, no es una palabra que suela encontrar en los diccionarios de japonés, y se considera que el autor de la letra, Nakamura Ukō, usó ese vocablo simplemente para repetir la idea del atardecer. La música la compuso Kusakawa Shin.

(Imagen del encabezado: Pixta.)