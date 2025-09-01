Owara Kaze no Bon: un festival japonés tradicional con danzas

Instantáneas culturales

Guíade Japón

El festival Owara Kaze no Bon es conocido por sus misteriosos bailarines con sombreros de paja que les tapan el rostro.

Bailando por las calles

Owara Kaze no Bon es un festival que se celebra cada año del 1 al 3 de septiembre en la ciudad de Toyama. Bailarines desfilan por las calles ataviados con yukatas a juego y sombreros de paja que les cubren el rostro, creando una escena misteriosa, acompañados de la música de los tambores taiko, del kokyū (un instrumento de cuerda que se toca con un arco) y del melancólico sonido del shamisen.

A comienzos de septiembre el tiempo suele ser ventoso y los tifones, frecuentes. Este festival, con más de 300 años de historia, se celebra con la esperanza de obtener una buena cosecha, mientras los bailarines invocan la protección contra los daños que el viento pueda causar en los arrozales.

(Fotografías del encabezado: © Pixta.)