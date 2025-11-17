Gion: el barrio de las geishas de Kioto

Instantáneas culturales

Gion es uno de los enclaves más populares para visitar en Kioto, famoso por sus geishas y sus edificios tradicionales de madera.

Entretenimiento tradicional

Gion, en Kioto, es famoso como barrio de las geishas, así como por sus pintorescos edificios de madera. Muchos visitantes llegan atraídos por la calle Hanamikōji, un lugar repleto de casas de té donde las geishas (conocidas por los locales como geiko) y las aprendices, llamadas maiko, interpretan canciones, danzas y tocan el shamisen.

Aunque el entretenimiento que ofrecen las geiko y maiko suele ser muy caro, hay opciones con precios más razonables orientadas a los turistas. Otra opción popular entre los visitantes es vestirse como una de estas artistas emblemáticas.

El barrio recibe su nombre del santuario de Gion, el antiguo nombre del santuario Yasaka, que existe en la ciudad desde hace más de un milenio. El festival de Gion, considerado uno de los tres festivales más importantes de Japón, se celebra cada mes de julio.

