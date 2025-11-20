Kintarō: un héroe del folclore japonés conocido por su fuerza

Instantáneas culturales

Kintarō, el legendario “chico de oro” de Japón, es un héroe popular con fuerza sobrehumana. Simboliza la salud y es uno de los símbolos del Día de los Niños.

Un joven poderoso

Kintarō es un héroe del folclore japonés famoso por su fuerza extraordinaria, que tenía incluso desde su más tierna edad. A menudo es representado como un niño que lleva un hacha y viste un delantal rojo con el carácter de “oro” (金) impreso, que es el mismo “Kin” de la primera parte de su nombre. En su historia, Kintarō crece jugando con los animales del monte Ashigara, un pico que se extiende entre las prefecturas de Kanagawa y Shizuoka de nuestros días, con tal fuerza que es capaz de luchar contra osos y ganar.

Cuentan que Kintarō creció y se convirtió en el samurái Sakata no Kintoki, uno de los cuatro sirvientes del poderoso guerrero Minamoto no Yorimitsu, y que se le relaciona con leyendas en las que derrota a diversas criaturas monstruosas.

Tradicionalmente se exponen muñecos de Kintarō como un símbolo de salud y fuerza durante la festividad del Día de los Niños, el 5 de mayo, que hoy es un festivo nacional.

