El festival nocturno de Chichibu, en la prefectura de Saitama, se celebra a comienzos de diciembre. En él se pueden ver carrozas decoradas con gran detalle y fuegos artificiales espectaculares. Es uno de los festivales con carrozas más populares de Japón.

Carrozas enormes

El festival nocturno de Chichibu (Chichibu Yomatsuri) se celebra en el santuario de Chichibu, en la prefectura de Saitama, los días 2 y 3 de diciembre de cada año. Es uno de los tres grandes festivales con desfile de carrozas de Japón, junto con el festival de Gion, en Kioto, y el festival Hidatakayama, en Gifu. La víspera del festival tiene lugar el 2 de diciembre, y el acto principal se celebra al día siguiente.

Durante este festival, cuya historia se remonta a hace 300 años, seis enormes carrozas desfilan por la ciudad. Dos de ellas cuentan con un kasaboko, una combinación decorativa de una alabarda y un “paraguas” de luces. Las danzas interpretadas en las carrozas y las que acompañan al festival han sido designadas como un importante patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Otro de los atractivos de este evento es el espectáculo de fuegos artificiales que se celebra en su punto álgido.



(© Pixta)

(Imagen del encabezado: © Pixta.)