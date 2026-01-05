‘Kemari’, el antiguo juego de pelota de la corte imperial de Japón

Instantáneas culturales

El juego de pelota japonés kemari cuenta con una larga tradición que se remonta a más de mil años. En su origen lo practicaba la nobleza de la corte, pero hoy es una costumbre que se mantiene viva en los actos estacionales de santuarios y otros lugares.

Que no toque el suelo

El kemari es un pasatiempo tradicional japonés que se remonta a más de mil años y en el que los jugadores deben mantener una pelota en el aire usando solo sus pies. Normalmente participan ocho jugadores y se juega en un campo cuadrado, con una pelota de piel de ciervo y un pino, un cerezo, un sauce y un arce que marcan las cuatro esquinas. Fue popular entre la nobleza de la corte durante el período Heian (794-1185) antes de extenderse al resto de la población. Su declive en la era moderna llevó al emperador Meiji a donar fondos para crear en 1907 una asociación dedicada a la preservación del kemari.

Hoy los eventos de kemari suelen celebrarse en santuarios, entre ellos el famoso festival Kemari Hajime en el santuario de Shimogamo, en Kioto, cada 4 de enero. Los jugadores visten ropas típicas del período Heian y muestran sus habilidades con la pelota.

(Imagen del encabezado: una partida de kemari en el santuario de Shimogamo, el 4 de enero de 2025. © Jiji.)