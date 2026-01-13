‘Yōkan’, un dulce tradicional japonés
Guíade JapónGastronomía
El yōkan es un dulce tradicional denso y gelatinoso. Se prepara con pasta de judías rojas azuki dulce y se presenta en diversas formas.
Sencillez y versatilidad
El yōkan es un dulce con una larga historia en Japón, y por su sencillez y versatilidad, también uno de los más populares del país. La variedad estándar es el neriyōkan, una versión densa y gelatinosa elaborada con an (pasta de judías azuki), azúcar, agua y kanten, un agente espesante derivado de la cocción del alga tengusa.
El mizuyōkan, una variedad más ligera que se suele servir fría en verano, se prepara utilizando más agua (mizu, en japonés) y menos kanten. Otro tipo popular es el mushiyōkan, una variedad al vapor espesada con harina de trigo o arrurruz y que suele contener castañas confitadas.
(Imagen del encabezado: © Pixta.)