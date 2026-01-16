‘Oshi’ y ‘oshikatsu’: así expresan su apoyo los aficionados japoneses

Instantáneas culturales

Los aficionados japoneses muestran su apoyo a sus oshi, que puede ser un idol, un músico, un deportista o un artista, o cualquier otra persona a la que adoren, a través de una serie de actividades conocidas como oshikatsu.

Los favoritos de los fans

Los aficionados japoneses usan a menudo la palabra oshi para describir a los idols, actores, deportistas u otras estrellas a las que adoran, y oshikatsu para las actividades que realizan para apoyarles o mostrarles su aprecio. Oshi es una expression inclusiva y puede utilizarse también con personajes de manga o anime, o incluso objetos inanimados que se adoren, como líneas de tren o edificios.

Las actividades de oshikatsu abarcan también un amplio abanico de prácticas, como asistir a conciertos y otros eventos en los que actúa el oshi, disfrutar de sus canciones y vídeos, publicar sobre él o ella en las redes sociales, o realizar una “peregrinación” a lugares relacionados con esa figura.

La palabra oshi (推し) procede originalmente del verbo osu, que significa “recomendar”, y se usa para referirse a una estrella, persona u objeto que los fans desean que otros también apoyen. Oshikatsu figuró en la lista larga de los candidatos a Palabra del Año en Japón en 2021 y, desde entonces, se ha consolidado como parte del léxico habitual.

(Imagen del encabezado: © Illust AC.)