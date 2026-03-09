‘Fukujinzuke’: los encurtidos que acompañan al curri japonés

Instantáneas culturales

El curri es un plato popular en Japón. La versión japonesa se sirve típicamente junto a unos encurtidos de un vivo color rojo conocidos como fukujinzuke.

Un acompañamiento crujiente

El curri se disfruta en Japón desde hace más de un siglo. Con el tiempo se ha ido adaptando a los gustos locales, y hoy en día muchos japoneses lo consideran un plato nacional. Se suele disfrutar junto a unos encurtidos crujientes llamados fukujinzuke, que se dice que deben su nombre a los shichifukujin o siete deidades de la fortuna, ya que originalmente se elaboraban con siete ingredientes. Hoy en día no existen requisitos estrictos en cuanto a los ingredientes específicos, pero el fukujinzuke se elabora habitualmente con verduras como el daikon, las berenjenas y el renkon (tallo de loto), junto con jengibre y shiso. Se encurten en un líquido con una base de salsa de soja.

Se dice que fue un cocinero del Mishimamaru, uno de los barcos de la empresa naviera NYK que cubrían la ruta hacia y desde Europa, quien sirvió primero curri con fukujinzuke a comienzos del siglo XX. Cuenta la historia que el comedor del barco se quedó sin el típico acompañamiento de chutney indio, por lo que se sustituyó por fukujinzuke. Esto resultó ser muy popular y pronto se convirtió en la guarnición estándar del curri japonés. Es de un vivo color rojo, aparentemente imitando al chutney al que sustituyó.

(Imagen del encabezado: encurtidos fukujinzuke servidos como guarnición para el curri. © Pixta.)