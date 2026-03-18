‘Botamochi’ y ‘ohagi’: dulces de arroz típicos de la primavera y el otoño

Instantáneas culturales

Guíade Japón

El botamochi y el ohagi son dulces tradicionales japoneses asociados con los equinoccios de primavera y otoño.

Dulces del equinoccio

El botamochi y el ohagi son dulces tradicionales japoneses que se consumen durante el higan, los períodos de una semana alrededor de los equinoccios de primavera y otoño, cuando es costumbre visitar las tumbas familiares. Se elaboran con arroz glutinoso cubierto de pasta dulce de judías azuki. El botamochi se consume durante el equinoccio de primavera y representa las peonías (botan, en japonés) que florecen en esta época. El ohagi se come en otoño y toma su nombre del hagi, o trébol arbustivo, que florece en esa estación. Además de ser dulces de temporada, también se ofrecen en las tumbas de los antepasados y en los butsudan (altares budistas domésticos) para rezar por buenas cosechas.

El botamochi y el ohagi son, en esencia, lo mismo, aunque algunas personas siguen la tradición de usar pasta de judías suave (koshian) para el botamochi y pasta más gruesa (tsubuan) para el ohagi. Esto se basa en la idea de que en otoño la piel de las judías azuki recién cosechadas aún es tierna, y el uso de tsubuan permite conservar su textura característica.

(Imagen del encabezado: dulces de arroz conocidos como botamochi en primavera y ohagi en otoño. © Pixta)