Las glicinas en Japón

Instantáneas culturales

Guíade Japón

Las flores de glicina son apreciadas desde la antigüedad en el arte y la literatura de Japón, lo que ha motivado que sean incluidas en el billete de 5.000 yenes.

Flores moradas colgantes

Las glicinas (fuji, en japonés) comienzan a florecer a mediados de abril, y su temporada se extiende hasta mediados de mayo. La especie más conocida, Wisteria floribunda, es originaria de Japón y destaca por sus flores moradas y su suave y dulce fragancia; suele cultivarse en enrejados o como bonsái.

Las glicinas aparecen mencionadas en clásicos de la literatura japonesa como el Kojiki, la antología poética Man’yōshū y La historia de Genji. Los poetas antiguos describían los racimos de flores, mecidos por la brisa primaveral, como “olas de glicinas”. Esta larga tradición en el arte y la literatura japoneses se ve reflejada en la inclusión de la glicina en el reverso de los billetes de 5.000 yenes, emitidos a partir de 2024.

Existen glicinas célebres en todo Japón; entre ellas destaca un ejemplar de 160 años en el Parque de Flores de Ashikaga, en la prefectura de Tochigi. Este forma parte de la mayor exposición de estas flores en el país, con una extensión de unos 2.000 metros cuadrados.

En la serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Guardianes de la noche, en español) las glicinas desempeñan un papel importante ya que, al ser venenosas para los demonios, los cazadores hacen uso de ellas. Esto ha animado a muchos seguidores de la serie a visitar lugares donde se pueden ver glicinas.

(Imagen del encabezado: © Parque de Flores de Ashikaga.)