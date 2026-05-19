‘Furikake’, un delicioso condimento para el arroz

Instantáneas culturales

Guíade Japón

El furikake, un tipo de condimento de Japón, ayuda a dar sabor al arroz de forma rápida y fácil.

Espolvoreado sobre el arroz

El furikake es un tipo de condimento que se espolvorea sobre el arroz caliente. La amplia variedad de productos envasados y sabores disponibles lo convierte en un alimento muy práctico. Entre sus ingredientes populares están el nori tostado, el akashiso y el salmón. Una de las marcas más conocidas es Noritama, fabricada por Marumiya, cuyo nombre proviene del nori y el huevo seco (tamago) con los que se elabora. El producto desató una auténtica moda del furikake cuando salió a la venta por primera vez en la década de 1960.

El furikake es una forma sencilla de dar sabor al arroz blanco, lo que lo hace más apetecible, especialmente para los niños, así como para los adultos con poco apetito. También puede mezclarse en las bolas de arroz onigiri o incluso utilizarlo como aderezo para la pasta o los fideos udon.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)