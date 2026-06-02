‘Tabi’: calcetines tradicionales japoneses con una separación

Instantáneas culturales

Guíade Japón

Los calcetines tabi son tan prácticos como elegantes cuando se lleva ropa tradicional japonesa.

De color blanco en ocasiones formales

Los tabi son unos calcetines tradicionales japoneses. La separación entre el dedo gordo y el resto del pie los hace ideales para calzado como los geta y los zōri, que tienen una tira central. Al principio, lo habitual eran los tabi de cuero, pero el algodón se convirtió en el material predominante durante el periodo Edo (1603-1868). Los tabi, cuya variedad de color blanco es la más común, especialmente en ocasiones formarles, se suelen abrochar por detrás con unos cierres metálicos llamados kohaze.

Los jikatabi son una variante resistente con suela de goma que presenta la misma forma característica de puntera dividida y se llevan como calzado. Suelen utilizarlos trabajadores de la construcción y jardineros, entre otros, por ser un calzado resistente y flexible que proporciona un buen agarre.



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