‘Konkatsu’, la búsqueda de pareja en Japón para los que desean casarse

Instantáneas culturales

Guíade Japón

El término japonés konkatsu se refiere al esfuerzo activo por encontrar pareja para casarse mediante medios como el uso de aplicaciones de citas o la inscripción en una agencia matrimonial.

El matrimonio en el horizonte

En Japón, el konkatsu abarca una amplia gama de actividades mediante las cuales las personas solteras tratan de encontrar pareja para casarse. Aunque a menudo se traduce como “búsqueda de pareja”, en realidad se refiere al uso de servicios de pago, como las aplicaciones de citas, o a la asistencia a fiestas cuyo fin es encontrar pareja. Los futuros novios también pueden recurrir a agencias matrimoniales, que, aunque son más caras, ofrecen más apoyo y mayor seguridad al seleccionar a sus miembros. El konkatsu también incluye actividades que no cuestan dinero, como las presentaciones a través de amigos o la participación en citas grupales organizadas de manera informal (gōkon).

La palabra konkatsu es una forma abreviada de kekkon katsudō (literalmente, “actividades encaminadas al matrimonio”). El término se popularizó con la publicación en 2008 del libro Konkatsu jidai (“La era de la búsqueda de pareja”), obra del sociólogo Yamada Masahiro y la periodista Shirakawa Tōko, quienes sugerían que, en la actualidad, las personas solteras deben esforzarse activamente si desean casarse.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)