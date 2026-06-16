‘Teruteru bōzu’: muñecos japoneses para ahuyentar las nubes de lluvia

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Guíade Japón

Los teruteru bōzu son unos muñecos sencillos que se cuelgan como ofrenda para pedir que haga buen tiempo.

Amuletos meteorológicos

Un teruteru bōzu es un pequeño muñeco típico de Japón que se cuelga para pedir que haga buen tiempo. Tradicionalmente se hacían con tela, pero las versiones sencillas que hacen hoy en día los niños pequeños antes de las excursiones o las jornadas deportivas suelen utilizar pañuelos y toallas de papel. Por ejemplo, se puede hacer una bola con un pañuelo de papel para representar la cabeza, envolverla con una toalla de papel y sujetarla con una goma elástica alrededor del “cuello” de la figura, que normalmente se cuelga junto a una ventana la noche anterior al día en que se desea que haga buen tiempo.

Según una página web meteorológica, hay quien cree que solo se debe dibujar la cara del muñeco si al día siguiente hace sol, tal y como se ha deseado. Esto lo convierte en algo parecido a una figura de Daruma, a la que solo se le dibuja el segundo ojo una vez que se ha cumplido el deseo. En la práctica, sin embargo, es habitual dibujar la cara antes de colgar el teruteru bōzu para que el muñeco resulte más bonito. Históricamente, también existía la costumbre de verter sake sobre la cabeza del muñeco si la plegaria se había cumplido, y dejarlo a la deriva en un río.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: © Pixta.)